De Microsoft a Visa: veja as 10 empresas mais valiosas dos EUA

São Paulo – A Microsoft bateu esta semana o valor de mercado de US$ 1 trilhão. O valor recorde veio depois da companhia anunciar que lucrou US$ 26 bilhões nos nove primeiros meses do exercício fiscal de 2019, que começou em julho do ano passado.

O resultado apresentado foi quase quatro vezes maior que o registrado no mesmo período do ano anterior. Com o bom desempenho, na quinta-feira, as ações da companhia subiram mais de 4% na Nasdaq, fazendo com que a empresa fosse a terceira a alcançar este valor de mercado.

Grupo seleto

A primeira empresa a valer US$ 1 trilhão em valor de mercado foi a Apple, em agosto do ano passado. Na época, o valor também foi alcançado depois de uma divulgação de balanço trimestral que apontou que a companhia tinha aumentado as vendas de iPhones com preços mais altos e receita de serviços como a App Store, Apple Music e iCloud.

Em setembro do ano passado foi a vez da Amazon alcançar o valor de US$ 1 trilhão. O ano de 2018 foi glorioso para a empresa na bolsa, já que as ações valorizaram mais de 40%. Com isso, o fundador e presidente da empresa, Jeff Bezos, ganhou 10 milhões de dólares por hora no último ano.

As empresas citadas acima chegaram no valor recorde, mas nenhuma terminou o pregão do dia avaliada US$ 1 trilhão. A Microsoft, por exemplo, tem valor de mercado estimado em US$ 989,65 bilhões.

A pedido do site EXAME, a Economatica, provedora de informações financeiras, apontou as 10 companhias americanas mais valiosas. Vale destacar que o Google e o Facebook estão próximos de alcançar a marca trilionária. Confira tabela abaixo: