Datena nas eleições e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BRF: Pedro Parente assume presidência na segunda-feira. Na mesma data, Lorival Nogueira Luz Júnior tomará posse do cargo de diretor presidente global de Operações.

Com dólar em alta, BC, Tesouro e CMN tomam medidas para acalmar mercado. Banco Central fará oferta adicional de US$ 10 bi em contratos de swap cambial de 18 a 22 de junho, e Tesouro pode fazer leilões diários de papéis.

Indefinição na tabela continua e o Brasil não avança. Supremo Tribunal Federal determinou suspensão de todas as ações que contestam a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Datena se candidata a ser o novo outsider. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o apresentador filiado ao DEM pode se candidatar à Presidência da República.

Política e mundo

PGR concorda em prorrogar por 60 dias inquérito contra Temer. Polícia Federal pediu prorrogação na investigação do presidente por suposto repasse de propina da Odebrecht para o MDB para as eleições de 2014.

Paulo Preto ainda exerce influência na Dersa, dizem procuradoras. Ex-diretor da empresa é acusado de desviar cerca de R$ 7,7 mi em recursos e imóveis destinados ao reassentamento de pessoas desalojadas para obras em SP.

Ciro Gomes volta a prever segundo turno contra Geraldo Alckmin. Pré-candidato do PDT disse ainda que sua candidatura independe das alianças. “Sou candidato se o PDT quiser e somente se o partido quiser”.

Argentina substitui presidente do BC em meio à desvalorização do peso. Federico Sturzenegger será substituído pelo também economista Luis Caputo, até então ministro de Finanças; dólar teve alta de mais de 7% nesta quinta.

Enquanto você desligou…

Privatização de 6 distribuidoras da Eletrobras está prevista para julho. Expectativa é de que o edital de leilão seja publicado nesta sexta no Diário Oficial da União; data provável para venda é 26 de julho.

Diretor de relações públicas do Facebook renuncia. Elliot Schrage, que liderou a resposta da rede social a escândalos sobre privacidade e interferência eleitoral, continuará como consultor.

Governo dos EUA cria condições para AT&T assinar compra da Time Warner. Grupo de telecomunicações aceitou administrar a Turner separadamente até o fim de fevereiro do ano que vem ou até a conclusão da operação de aquisição.

Agenda

Nesta sexta-feira, nos Estados Unidos, saem as transações líquidas de longo prazo em abril, a produção industrial em maio e o índice Empire State de Atividade Industrial de junho. Já na zona do euro, será divulgado o índice de preços ao consumidor de maio, os dados de salários no primeiro trimestre e a balança comercial de abril.