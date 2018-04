Dass cancela IPO por demanda fraca de investidores, diz fonte

A Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos cancelou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por causa de demanda fraca de investidores, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto nesta quinta-feira.

A Dass poderia levantar cerca de 1 bilhão de reais nesta quinta-feira, se a oferta atingisse o preço médio da faixa indicativa.

As empresas de saúde Notre Dame Intermédica Participações e Hapvida Participações e Investimentos foram listadas nesta semana nos primeiros IPOs de sucesso no ano na bolsa de valores de São Paulo, a B3.

Mas outras três empresas brasileiras cancelaram as IPOs este ano, com as incertezas sobre a eleição presidencial de outubro desestimulando os investidores.

Um outro IPO esperado para ser precificado nesta quinta-feira é o do Banco Inter.