Por Silvana Rocha, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O dólar inverteu a mão e passou a cair ante o real, registrando mínima aos R$ 3, 2317 no mercado à vista, refletindo decepção dos investidores com o payroll (dado de emprego) dos Estados Unidos abaixo do esperado.

Foram geradas nos EUA 148 mil vagas em dezembro, abaixo da previsão de 180 mil empregos.

Apesar desse dado, o salário médio por hora subiu 0,34%, em dezembro ante novembro, acima da previsão (+0,3%).

A taxa de desemprego se manteve em 4,1% em dezembro, como esperado.