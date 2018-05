CVM vai intervir na Eletropaulo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Empresas apelam à CVM para disputar a Eletropaulo. De acordo com o jornal Valor Econômico, Enel e Neoenergia querem que a disputa pelo controle da Eletropaulo possa estender-se, lance a lance, no leilão de compra das ações.

Gastos dos Estados com Previdência de servidor cresceram 111% desde 2005. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o rombo da Previdência pública está no centro da grave crise fiscal que os Estados atravessam.

Venda da Eletrobras eleva verba para o São Francisco. Reportagem do jornal Valor Econômico, o projeto aumenta de R$ 9 bi para R$ 15 bi os recursos destinados a ações de revitalização da bacia hidrográfica.

Caixa prepara festa para funcionários no estádio de futebol Mané Garrincha. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, evento reunirá seis mil funcionários do banco, a maioria com despesas pagas pelo banco.

Alta do barril valoriza as petroleiras, mas preocupa. Reportagem do jornal Valor Econômico analisa que um dia depois de os EUA saírem do acordo nuclear com o Irã, o preço do petróleo teve alta de 3,2%, mas isso trouxe preocupações sobre um provável aumento da inflação nas principais economias.

Petrobras ganha R$ 29 bi de valor de mercado em um dia. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, as ações da estatal subiram 10% nesta quarta-feira, na esteira do aumento das cotações do petróleo no mercado internacional.

PF liga ex-reitor da UFSC a desvio mas não apresenta provas em 817 páginas. Dirigente se matou 18 dias após ter sido preso sob suspeita de desvios de verba, revelou reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Os eleitores de Lula e Barbosa se encontram. Em outubro, por razões diferentes, mas igualmente fortes, o eleitor do ex-ministro e do ex-presidente ruma para deparar-se com a encruzilhada da democracia.

Política e mundo

Câmara dos Deputados aprova texto-base do cadastro positivo. Aprovado por 273 votos a 150, o texto já passou por alterações na Câmara e segue para o Senado após aprovação de emendas.

Votação de destaques do cadastro positivo será na terça-feira, diz Maia. Texto-base do cadastro positivo foi aprovado no plenário da Câmara na noite desta quarta-feira (9).

Cade firma acordo de R$ 2,8 milhões com empresas de peças automotivas. Partes reconheceram a conduta de combinar com os concorrentes fixação de preços e condições comerciais e dividiram o mercado entre concorrentes.

Leilão do Anhembi acontece em setembro e será em lote único. Prefeito Bruno Covas (PSDB) afirmou que leilão arrecadará recursos para investimentos na cidade ainda no exercício deste ano.

Em carta, Lula reafirma candidatura para conter pressão no PT. Em conversas reservadas, lideranças importantes do PT avaliam que o partido corre o risco de ficar isolado se insistir na candidatura de Lula até o fim.

Alckmin diz que não discute defender legado de Temer por apoio do MDB. Henrique Meirelles disse que aceitaria conversar com o PSDB se permanecesse como na cabeça de chapa e os tucanos indicassem um nome para a vice.

PF prende “agente político” com R$ 4,6 mi e US$ 216 mil em dinheiro vivo. Operação Prato Feito põe sob suspeita pelo menos 30 prefeituras paulistas; treze prefeitos são investigados e ex-prefeitos e secretários estão na mira da PF.

Celso de Mello arquiva inquérito contra senador Valdir Raupp, Emedebista era acusado de estelionato, associação criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira e fraude em licitação.

Tribunal põe Capez no banco dos réus da Máfia da Merenda. Ação penal contra o tucano, acusado pela Procuradoria-Geral de Justiça por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Alba Branca, foi aberta.

Marielle criticou vereador apontado como suspeito por sua morte. Em postagem de 18 de agosto, Marielle afirma, se dirigindo a vereador, que a palavra dela também tem valor: “minha palavra é palavra de mulher, mas vale”.

Argentina discute com FMI obtenção de crédito “stand by”. Linhas de crédito “stand by” são modalidade cujo programa se caracteriza por incluir propostas de reformas que o país receptor se compromete a adota.

Argentina elimina dupla imposição tributária com Brasil. Medida tem como objetivo favorecer pequenas e médias empresas e empreendedores argentinos exportadores do setor de serviços baseados no conhecimento.

Israel afirma que suas forças sofreram ataque iraniano nas Colinas de Golã. Os alvos dos foguetes foram postos militares, e nenhum civil sofreu ferimentos nem teve que refugiar-se.

Opep discutirá possível escassez de petróleo, diz ministro do Iraque. Jabar al-Luaibi diz que entidade debaterá assunto em reunião no fim de maio, mas acredita em cenário de oferta estável.

Primeiro-ministro canadense lamenta saída de EUA do acordo nuclear com Irã. Justin Trudeau disse que acordo internacional não é perfeito, mas está fazendo com que o Irã “preste contas” sobre atividades nucleares.

Kim Jong Un diz que cúpula com Trump “construirá bom futuro”. Líder norte-coreano terá encontro histórico com o presidente americano nas próximas semanas.

Enquanto você deligou…

Processo de caducidade da concessão de Viracopos é suspenso, diz Triunfo. Requerimento foi incluído no pedido de recuperação judicial protocolado pela Aeroportos Brasil, Aeroportos Brasil Viracopos e Viracopos Estacionamentos.

Negociações entre Embraer e Boeing avançam, diz CEO americano. Segundo executivo, o governo brasileiro também “está muito envolvido em cada passo do processo”.

Latam: demanda total cresce 0,8% em abril; oferta avança 1,4%. Como resultado, a taxa de ocupação para o mês decresceu 0,5 ponto porcentual, alcançando 83,4%.

Braskem tem lucro líquido de R$ 1,05 bi atribuído a acionistas no 1º trimestre. Já o lucro líquido consolidado ficou em R$ 1,151 bilhão, 40% inferior ao ganho de R$ 1,914 bilhão informado um ano antes.

Nova plataforma da Petrobras segue para campo de Tartaruga Verde. Campo de Tartaruga Verde, segundo a estatal, é um reservatório localizado na área sul da Bacia de Campos, a cerca de 127 km da cidade de Macaé, no RJ.

EDP Brasil tem lucro líquido de R$ 214 milhões no 1° trimestre. Resultado representa alta de 59% em relação ao balanço divulgado no mesmo período do ano passado.

Neoenergia aprova emissão de até R$5,5 bi por compra da Eletropaulo. Empresa controlada pelo grupo espanhol Iberdrola disputará a aquisição da distribuidora paulista de energia em leilão no dia 4 de junho.

CPFL investe R$ 47 mi para modernizar sistema de operação da distribuição. Expectativa é que nova plataforma propicie ganhos de eficiência nas operações das subsidiárias e ainda dê suporte à introdução de novas tecnologias.

MP joga conta de R$2 bi da Eletrobras para clientes, diz Abrace. Aprovada em comissão mista, MP 814/17 autoriza uso de encargo cobrado na conta de luz para pagar despesas de gasoduto que é credor da estatal no AM.

Renova Energia é alvo de investigação policial em Minas Gerais, diz Cemig. Empresa recebeu comunicado em janeiro citando investigação sobre aportes feitos por acionistas e injeções de capital em anos anteriores.

Empresa de Pesquisa Energética cadastra 1.080 empreendimentos para leilão. Geração eólica disputará com 926 projetos, somando 27.058 megawatts, seguida das termelétricas a gás natural, com 36 projetos, somando 27.608 megawatts.

Banco Inter: MP abre inquérito sobre suposto vazamento de dados de clientes. Instituição disse que foi vítima de tentativa de extorsão na semana passada, mas negou comprometimento da segurança.

PGR defende suspensão de acordo da Telebras com empresa americana. O acordo envolve a operação comercial da Banda Ka do satélite geoestacionário de defesa e comunicações (SGDC) e está suspenso desde 23 de março.

Vodafone propõem pagar US$ 21,8 bi por ativos da Liberty Global. Aquisições na Alemanha e no leste europeu fortaleceriam presença da companhia no mercado de telecomunicações, desafiando outros gigantes do setor.

Novartis e AT&T esclarecem conexões com advogado de Trump. Fabricante de medicamentos informou que pagou US$ 1,2 mi à empresa de advogado, que realizou pagamento à atriz pornô Stormy Daniels.

Ford enfrenta atrasos incomuns nos portos chineses, dizem fontes. Em meio a tensão comercial entre EUA e China, produtos americanos estão enfrentando maior fiscalização alfandegária.

Smart Fit compra parte de sócios em negócios mexicanos. Valores de aquisição completa das empresas Latamgym e SDL, que operam academias da marca brasileira no México, não foram revelados.

Inadimplência sobe 3,5% e chega a 62 milhões de brasileiros, diz pesquisa. Resultado foi influenciado pela revogação de lei em SP que limitava o registro de inadimplência, o que levou a uma inserção abrupta na base de devedores.

Agenda

Nesta quinta-feira, sai o IPCA de abril. Nos Estados Unidos, serão divulgados o IPC e o balanço orçamentário federal de abril, além de dados dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Já na zona do Euro, o destaque é o relatório mensal do Banco Central Europeu.