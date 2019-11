CVM divulga lista de pessoas e empresas impedidas de atuar no mercado

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), órgão que regulamenta o mercado de capitais, lançou nesta sexta-feira (1) uma página que informa sobre pessoas físicas ou jurídicas que estejam temporariamente impedidas de atuar no mercado.

A lista é dividida em três categorias de impedidos: por decisão em julgamento, por meio de termo de compromisso ou por stop order (deliberações que determinam a imediata suspensão de atuações irregulares).

Além de mostrar os três tipos de afastamentos, a página do órgão também disponibiliza a decisão do colegiado que originou o impedimento, quando for o caso: extrato de sessão de julgamento ou decisões tomadas em reuniões. Acesse aqui a lista da CVM.