CVM defere registro de OPA da Somos Educação

São Paulo — A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu na última sexta-feira, 22, o registro de oferta pública para aquisição de até a totalidade das ações emitidas pela Somos Educação, que passou a operar como Saber após ter sido adquirida pela Kroton Educacional no ano passado, informou a empresa em fato relevante nesta segunda-feira, 25.

De acordo com o comunicado, a OPA será sucedida pelo cancelamento do registro de companhia aberta e saída do segmento do Novo Mercado da B3. O edital com os termos e condições da oferta será publicado até 3 de abril.