CVM condena acusados de insider em caso Globex/Casas Bahia em 2009

Rio – O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou nesta terça-feira, 19, quatro investidores acusados de negociar ações da Globex com uso de informações privilegiadas dias antes da divulgação do acordo de associação com a Casas Bahia, no fim de 2009.

Guilherme Soter Lopes da Silva, Rodrigo Rodrigues da Silva, Cláudia Maria da Costa e Henvironmenth Sistemas Ambientais pagarão juntos R$ 684 mil em multas, o equivalente a 1,5 vez o lucro auferido por eles com as operações corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

No voto, o diretor-relator Gustavo Borba rejeitou as alegações de prescrição da irregularidade e também destacou que os acusados tinham relações pessoais entre si e com pessoas que tiveram acesso às negociações entre as duas empresas.

Segundo ele, as operações de compra e venda em datas próximas ao anúncio, comprovam isso.

Esse não é o primeiro processo administrativo sancionador na CVM relacionado à operação da Globex/Casas Bahia.

A autarquia já chegou a firmar um termo de compromisso com o então diretor de Relações com Investidores da Globex.