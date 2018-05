Cteep conclui emissão de R$ 621 mi em debêntures “verdes”

São Paulo – A Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Cteep) concluiu nesta segunda-feira, 7, a primeira operação de títulos verdes do setor de transmissão de energia realizada no Brasil. A companhia emitiu R$ 621 milhões em debêntures simples e não conversíveis, com taxa final de IPCA mais 4,7% e prazo de sete anos (com amortização na data de vencimento).

Os recursos captados com a assessoria financeira do Santander Brasil serão aplicados nos sistemas de transmissão da companhia, para dar suporte ao escoamento de energia renovável.

O selo Título Verde foi obtido após certificação da Sitawi, acreditadora que concedeu a second opinion.

A Fitch Ratings atribuiu o Rating Nacional de Longo Prazo “AAA (bra)” à operação. A Sitawi fará o acompanhamento anual da operação para manutenção do enquadramento.