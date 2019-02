Criador do Candy Crush desaba na estreia em Nova York

São Paulo – As ações do estúdio britânico King, criador do game Candy Crush Saga, desabavam 11% no pregão de estreia na bolsa americana Nyse.

Os papéis começaram os negócios precificados em 22,50 dólares, colocando o valor da empresa em 7,1 bilhões de dólares.

No ano passado, o Candy Crush foi o game mais rentável em plataformas móveis, liderando os downloads nos sistemas iOS e Android.

De acordo com o documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos), a King saiu de um prejuízo de 1 milhão de dólares no primeiro trimestre de 2012, para um lucro de 269 milhões no quarto trimestre de 2013.

Com cerca de 400 funcionários, a King mantém sua sede operacional em Londres, mas também conta com escritórios em São Francisco, Hamburgo, Estocolmo, Barcelona, Malmo, Malta e Bucareste.

Agora, a empresa deve convencer o mercado que pode oferecer melhores resultados do que a Zynga, conhecida por desenvolver games sociais como FarmVille e Texas HoldEm Poker.