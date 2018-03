Cosan propõe a acionistas aumento de quase R$420 mi no capital

São Paulo – A gigante brasileira de energia e logística Cosan propôs ao acionistas um aumento de capital de quase 420 milhões de reais, conforme proposta da administração da companhia a ser deliberada em assembleia geral convocada para 26 de abril.

Segundo o comunicado da Cosan divulgado ao mercado na noite de segunda-feira, o aumento do capital social, no valor de 419,40 milhões de reais, ocorreria sem a emissão de novas ações, “mediante a conversão de parte do saldo existente na conta de Reserva de Capital e na conta de Reserva Legal”.

Também será deliberada na assembleia a alteração do nome da empresa, de Cosan S.A. Indústria e Comércio para apenas Cosan S.A.

Em evento recente com investidores e analistas em São Paulo, o CEO do conglomerado, Marcos Lutz, comentou que atualmente a empresa tem focado na recompra de ações dada a atratividade de preço e o baixo risco.