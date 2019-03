Cortes ajudam Vale; socorro a estados virá de fora e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta quarta-feira (6) bem informado:

As quentes do dia

Para a Vale na bolsa, cortes e afastamentos podem ajudar

Afastamento do presidente Fábio Schvartsman e cortes na produção de petróleo ajudaram a impulsionar os papeis da mineradora no Brasil e nos EUA

Carlos Ghosn deixa prisão em Tóquio após pagamento de fiança

Ex-presidente da Nissan pagou cerca de US$ 8,9 milhões para deixar prisão; Ghosn estava preso desde novembro de 2018.

Guedes e Moro são aguardados no Senado na semana que vem

Ministro da Economia comparece à casa legislativa no dia 12 de março; ministro da Justiça ainda não tem data definida.

Após circuito internacional, Guaidó mira sindicatos e trabalhadores

Autoproclamado presidente da Venezuela mira apoios internos e organiza nova marcha para sábado; Maduro promete evento para mesmo dia.

Entre homenagens e lacunas: morte de Marielle perto de completar um ano

Vereadora assassinada no Rio foi homenageada no sambódromo; polícia e ministério público seguem sem respostas para o crime.

União dará aval para empréstimos de estados com bancos estrangeiros

Bancos públicos não podem conceder empréstimos para pagamento de despesas correntes; Segundo a Folha, Citibank, JPMorgan, BofA, BNP Paribas e Santander sinalizaram interesse

Apesar de socorro, metade dos Estados tem piora nas contas

Mesmo após renegociação das dívidas com a União, em 2016, 14 das 27 unidades da federação terminaram o ano passado com indicadores fiscais piores que em 2015

Com Bolsonaro, Presidência eleva em 16% gasto com cartão corporativo

O Estadão traz que as despesas nos dois primeiros meses do governo chegam a R$ 1,1 mi; resultado contraria proposta feita por ministro da Casa Civil

Exploração de urânio será aberta a investimentos privados, diz ministro

A decisão foi apresentada pelo ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, em um tradicional encontro da indústria de mineração em Toronto. O ministro deu entrevista ao Valor

Novo presidente da Vale terá missão de reconstruir empresa

Eduardo Bartolomeo assumiu no sábado, depois do afastamento temporário de Fabio Schvartsman

Líderes do PSL estão entre os deputados que mais faltaram em fevereiro

Matéria do Globo traz que Luciano Bivar e Major Vitor Hugo integram grupo de parlamentares ausentes nas primeiras sessões do ano

Bruno Covas: Previsão é que carnaval tenha movimentado R$ 1,9 bi em SP

Doria divulgou estimativa de geração de receita em torno de R$ 3,2 bilhões no Estado de São Paulo com o evento.

Trump prorroga por um ano decreto de emergência contra Venezuela

Iniciativa começou em 2015 com Obama e inclui sanções contra funcionários do governo Maduro e restrições econômicas.

Política e mundo

Juiz Antonio Bonat assume vara responsável pela Lava Jato

Bonat entrou na vaga deixada pelo ex-juiz Moro, que saiu da magistratura para o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Juíza ordena “imediata conclusão” de ação contra ex-diretor da Dersa

Decisão foi tomada após a reconsideração do ministro Gilmar Mandes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Ernesto Araújo exonera diplomata que reproduziu textos críticos

Saída ocorre no mesmo dia em que embaixador republicou, em seu blog pessoal, artigos de políticos com críticas à diplomacia brasileira.

Não discuti exercícios militares com líder da Coreia do Norte, diz Trump

Trump afirmou que a decisão de acabar com esses exercícios havia sido tomada bem antes da reunião com Kim.

Democratas investigam Trump e pedem documentos de filhos e genro

A investigação se centra em suspeitas de “obstaculização da Justiça, corrupção e outros abusos de poder”.

Senado dos EUA obtém votos para rejeitar declaração de emergência de Trump

Com os 47 democratas e mais 4 republicanos, presidente norte-americano teria 51 senadores contra seu projeto.

Hillary Clinton descarta concorrer à presidência dos EUA em 2020

Hillary ressaltou que “continuará trabalhando e defendendo” os temas sobre os quais acredita.

Após retorno de Guaidó, Maduro insinua que seguirá no poder

O autodeclarado presidente interino da Venezuela retornou hoje ao país, mas chavista não dá sinais de que irá deixar o poder.

Venezuela: Guaidó convoca reunião com sindicatos e manifestações

“Não ficaremos nem um segundo parados até conseguir a liberdade da Venezuela”, acrescentou.

Presidente da França revela plano para “renascimento europeu”

Emmanuel Macron fez uma forte defesa do continente em uma coluna de jornal publicada em todos os 28 países do bloco.

Advogado de May busca solução legal para enigma do Brexit

É uma última tentativa do governo de vencer parlamentares britânicos rebeldes antes de votações que podem atrasar a saída do bloco.

Brexit: May é acusada de comprar votos com fundo de desenvolvimento

Primeira ministra britânica anunciou fundo de 1,6 bilhão de libras para regiões desfavorecidas.

Putin assina decreto e suspende participação russa em pacto nuclear

País anunciou que sairia do acordo da era da Guerra Fria após acusações dos EUA de que Moscou tentava romper com tratado.

Coreia do Sul promoverá novas reuniões com EUA e Coreia do Norte

O presidente sul-coreano também destacou a importância de Washington e Pyongyang terem evitado uma escalada da tensão.

Segunda ministra canadense renuncia após escândalo em golpe a Trudeau

Funcionária disse que perdeu a confiança na maneira como o governo tem lidado com um escândalo político crescente.

Enquanto vocês desligou…

EUA e China estão “à beira” de possível fim da guerra comercial

Secretário de Estado dos EUA disse esperar que um acordo seja fechado nas próximas semanas.

Em breve saída da prisão, Lula se despede de neto apoiado por seguidores

Ex-presidente afirmou que neto sofreu bullying na escola pelo fato de ter o avô preso; Arthur foi pelo menos duas vezes visitar o avô na PF.

Vale: presidente e executivos foram afastados por pressão de força-tarefa

Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual de Minas Gerais e Polícia Federal investigam o rompimento da barragem em Brumadinho.

ADRs da Vale nos EUA recuam após troca no comando da mineradora

Scotiabank cortou recomendação da mineradora de “acima da média do mercado” para “na média do mercado”; ações acontecem depois de afastamento da diretoria.

Nova regra pode encarecer envio de dinheiro ao exterior

De acordo com a Receita Federal, valores estão sujeitos ao recolhimento do imposto de renda, com tributação de 15% a 25%.

Previdência privada perdeu mais de 200 mil participantes em 2018

A contração do setor por dois fatores: a queda do juro básico no País e a instabilidade gerada pelas eleições.

Quatro maiores Estados do país têm 100 mil servidores para se aposentar

Com reforma da Previdência, gestores receiam grande aumento de pedidos por aposentadoria em São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul.

Força Sindical diz que vai à Justiça contra proibição do desconto em folha

MP assinada por Bolsonaro determina que contribuição a sindicatos seja feita através de boletos bancários.

Governo extingue possibilidade de desconto sindical direto da folha

Medida deixa claro que é vedado o envio da cobrança sem que haja autorização “prévia e expressa” do empregado.

Veja quem são os mais ricos do mundo em 2019, segundo a Forbes

A Forbes divulgou sua lista dos bilionários de 2019. Nela, estão nomes como Jeff Bezos, Bill Gates e Warren Buffett. Veja os outros mais ricos do mundo.

STJ suspende decisão que permitia apreensão de aviões da Avianca

Companhia passa por um processo de recuperação judicial; Justiça permitia à Anac pedir o cancelamento das matrículas dos aviões.

Após colapso da Kraft Heinz, AB InBev diz que com a cerveja será diferente

O CEO da Anheuser-Busch InBev, Carlos Brito, tem um recado para os investidores: a cerveja não seguirá o exemplo do ketchup.

Em meio à crise, maiores startups do País atraem capital e valem R$ 89 bi

Atual geração de empresários é a nova cara do capitalismo brasileiro, que tem como base tecnologia, inovação e criatividade.

Brexit lança sombras sobre o Salão do Automóvel de Genebra

Se o Reino Unido deixar a União Europeia, as previsões sobre o que ocorrerá com o sistema de fabricação da indústria automotiva europeia estarão suspensas.

Empresas com negócios em Cuba poderão ser processadas nos EUA

A medida, que dificulta a vinda de investimento estrangeiro, visa punir Havana por seu apoio ao presidente da Venezuela.

Kylie Jenner torna-se a mais jovem bilionária do mundo

Famosa ao aparecer no reality show Keeping Up with the Kardashians, Kylie, 21 anos, lançou sua própria linha de cosméticos.

PIB italiano encolhe 0,1% no 4º trimestre e confirma recessão técnica

PIB do país já havia sofrido contração no trimestre anterior, entre julho e setembro.

Agenda

Nesta quarta-feira de cinzas (6), as negociações na Bolsa de Valores de São Paulo terá início às 13 horas. O fechamento será às 18h. Já as negociação no Tesouro Direto terão início às 14 horas e encerramento às 18 horas. No mercado de câmbio, as negociações começam às 12 horas e encerram às 17 horas. No exterior, serão divulgados as variações de empregos privados dos Estados Unidos, estoques de petróleo, balança comercial, exportações e importações e discursos de membros do Fomc.