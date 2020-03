Corte de juros vai adiantar?; calamidade à vista e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Corte de juros pode ter pouco (ou nenhum) efeito positivo sobre a bolsa

Para parcela do mercado, a saída da crise não está nas políticas monetárias, mas nas fiscais

Mesmo com chuva de estímulos, bolsas seguem em queda no exterior

Promessas de 1 trilhão de dólares em estímulos do presidente americano Donald Trump e pacotes econômicos mundo afora não são suficientes para acalmar bolsas

Novo corte da Selic aproxima Brasil de ter juro negativo em 2020

Com a pandemia de coronovírus, o Banco Central deve cortar mais uma vez a taxa Selic nesta quarta-feira

“Ação de BCs é limitada, é preciso usar política fiscal”, diz economista

Para o economista Barry Eichengreen, governos devem ter gasto público nas áreas em que o gasto privado está paralisado

Rápido como o coronavírus? Governo pede calamidade ao Congresso

Presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizaram apoio à nova medida que permite elevação dos gastos para além das metas

Política e mundo

Bolsonaro diz em rede social que 2° teste para coronavírus deu negativo

Declaração foi feita na noite desta terça-feira, 17, em seu perfil do Twitter

Governo quer que Congresso reconheça calamidade pública por coronavírus

Segundo o Executivo, a medida terá efeito até 31 de dezembro e é acionada pela necessidade de elevação dos gastos públicos com a pandemia de Covid-19

Medidas para auxiliar as empresas aéreas estão “na pauta”, diz Bolsonaro

Sem detalhar as iniciativas, Bolsonaro disse que, se não houver colaboração, o quadro envolvendo a crise que afeta as companhias fica “muito mais caro”

Bolsonaro indica oficial da reserva da Marinha para diretoria-geral da ANP

A indicação de Rodolfo Henrique de Saboia, que precisará ser apreciada pelo Senado, vem após a renúncia do atual diretor-geral da autarquia

Bolívia fecha fronteiras a não residentes e suspende voos internacionais

As medidas entrarão em vigor nos próximos três dias, tendo duração até 31 de março, disse o governo boliviano

Epidemias já fizeram 3 bilhões de vítimas no mundo

Do ponto de vista histórico, o coronavírus ainda é um mal menor. Por causa das rotas comerciais, doenças assolaram principalmente a Europa

Biden vence Sanders na Flórida e amplia vantagem em primárias democratas

Em uma votação realizada em meio à pandemia de coronavírus, o ex-vice-presidente obteve cerca de 60% dos votos, contra 20% de Bernie Sanders

Enquanto você desligou…

IBGE interrompe coleta de dados sobre desemprego por causa do coronavírus

A realização do Censo Demográfico 2020 também será afetada e um novo cronograma para o levantamento vai ser anunciado

Lojistas pedem aos shoppings desconto em aluguel para não quebrar

Lojistas pedem que as donas dos empreendimentos aceitem renegociar o aluguel e parem de cobrar pelo estacionamento, para tentar aumentar o fluxo de pessoas

TSE adia eleição suplementar em Mato Grosso devido ao coronavírus

A votação seria para preencher a vaga da senadora Juíza Selma Arruda, cassada por abuso de poder econômico e caixa dois

Agenda

Nesta quarta-feira (18), ocorre a reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que vai definir o futuro da taxa básica de juros no Brasil, a Selic. A taxa já está no seu patamar mais baixo da história (em 4,25%), e as projeções apontam para mais uma redução definida hoje pelo Banco Central por causa dos efeitos do coronavírus na economia.

Outro índice importante que será conhecido nesta quinta é o de licenças de construção e construção de novas casas emitidas em fevereiro, que mede a força do mercado imobiliário.

Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

Por fim, a Zona do Euro divulga divulga o resultado da balança comercial de janeiro, com os valores de exportações e importações. Os números são um bom termômetro do comércio externo da região.

Frase do dia

“Com um novo dia vem uma nova força e novos pensamentos” – Eleanor Roosevelt