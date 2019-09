Corrida pela aposentadoria; ministros vão à Amazônia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (2) bem informado:

As quentes do dia

Comitiva de ministros chega nesta segunda à Amazônia

Ministros vão se encontrar com governadores da região Norte para discutir desenvolvimento sustentável

Reforma da Previdência leva a corrida por aposentadoria no serviço público

De acordo com o Estadão, mais de 24 mil funcionários do Executivo federal haviam requerido a aposentadoria até julho, com a maior parte garantindo direitos como a manutenção do salário atual e os mesmos reajustes do pessoal da ativa

Reprovação do governo Bolsonaro sobe para 38%, diz Datafolha

Dados mostram um crescimento de 5% no índice de pessoas que consideram o governo péssimo ou ruim

Assembleia de acionistas da Via Varejo elege novo conselho

Sob a presidência do controlador Michael Klein, o próximo conselho terá a difícil missão de guiar a empresa em seu recomeço

Após derrubar veto de Bolsonaro, Congresso instaura CPI das Fake News

A comissão terá até 180 dias para investigar a criação de perfis e notícias fraudulentas criadas para influenciar o resultado das eleições de 2018

FMI diz que estará ao lado da Argentina em “tempos desafiadores”

Neste domingo, Maurício Macri publicou um decreto que altera regras de câmbio para exportadoras

Fiesp recebe Mercedes, Louis Vuitton e Nestlé para debater Amazônia

Federação das indústrias de São Paulo recebe líderes de grandes empresas para falar das consequências das queimadas para os negócios

Política e Mundo

Morre Alberto Goldman, ex-governador de São Paulo

Um dos nomes mais fortes dentro no PSDB, o político estava internado desde o mês passado para tratamento de um câncer

Queimadas na Amazônia triplicam em agosto e superam média histórica

A principal hipótese de especialistas para o aumento do fogo é que as queimadas estão ocorrendo para limpar as árvores que foram derrubadas antes

Bolsonaro passará por nova cirurgia na semana que vem

O presidente da República se submeterá a intervenção para controlar uma hérnia decorrente da incisão anterior

Após prometer exoneração, Bolsonaro troca superintendente da PF no Rio

Delegado Carlos Henrique Oliveira Sousa, atual chefe do órgão em Pernambuco, será indicado como substituto de Ricardo Saadi no Rio

Justiça determina, e Bolsonaro afasta do cargo presidente da Ancine

Ancine tem sido alvo de diversas críticas do governo em razão dos conteúdos de alguns filmes financiados pela agência

PSB expulsa deputado e suspende outros 9 por voto a favor da Previdência

Partido havia fechado questão contra o apoio à reforma da Previdência do governo Bolsonaro

Enquanto você desligou

Donald Trump impõe novas tarifas sobre produtos chineses

Barreiras adicionais de bilhões de dólares sobre mercadorias da China entraram em vigor neste domingo nos Estados Unidos

China retalia novas tarifas impostas pelos Estados Unidos

Pequim revidou imediatamente às barreiras colocadas neste domingo, implementando sobretaxas de até 10% sobre mais de 1.700 produtos

Orçamento de 2020 deixa pouca margem para máquina pública funcionar

Mínimo para máquina funcionar é R$ 78,2 bilhões, enquanto orçamento previsto para gastos é um pouco maior, de R$ 89,161 bilhões

Economia admite que estuda medida para excluir Censo do teto dos gastos

Pedido ainda não foi feito, mas está sendo estudado pela equipe econômica, segundo secretário

Governo faz acordo com Sistema S para desonerar alíquotas em até 20%

De acordo com secretário, a intenção é que a desoneração leve de dois a quatro anos para ser concluída; governo fala de impacto de R$ 9 bilhões por ano

Estes foram os melhores e piores investimentos de agosto

Fundos multimercado subiram mais de 60% no mês e lideraram o ranking; em 12 meses, poupança e fundos cambiais tiveram os piores rendimentos

CVM suspende oferta de 3 bilhões de reais da Petrobras

Autarquia adiou por até 30 dias o prazo de emissão de debêntures da companhia; o motivo é o descumprimento do período de silêncio

Aneel mantém bandeira vermelha para contas de luz em setembro

Com isso, as contas de luz continuam com taxa extra de R$ 4,00 a cada 100 quilowatts-hora consumidos (kWh)

Rede Marisa lança coleção de jeans feito com menos água

É o 1° lançamento da varejista com foco na sustentabilidade ambiental dos produtos

Agenda

Segunda-feira (2) é dia de deixar o fim de semana para trás e focar o trabalho. Falando nisso, o Banco Central, como faz todas as semanas, divulga o boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia brasileira.

Na Zona do Euro, o Markit divulga o índice de atividade dos gerentes de compra (PMI) industrial, que é um medidor importante do desempenho econômico global.

E nos EUA é dia de curtir o feriado do Dia do Trabalho. Ou seja, os mercados estarão fechados por lá.

Frase do dia

“Alguém está sentado na sombra hoje, porque alguém plantou uma árvore há muito tempo” – Warren Buffett