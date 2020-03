Corretora Necton adquire carteira de clientes da concorrente Lerosa

A corretora Necton adquiriu a carteira de clientes da concorrente Lerosa Investimentos, que vai focar na gestão de recursos e de patrimônio. O valor não foi revelado. Com 14 bilhões de reais sob custódia, a Necton é fruto da fusão entre a Spinelli e Concórdia, realizada em dezembro de 2018, e da compra da carteira de clientes da Coinvalores, realizada em setembro do ano passado. Agora assume as atividades de intermediação da Lerosa.

O acordo foi assinado na quinta-feira (19), mas as conversas começaram no meio do ano passado. “A nossa expectativa é fazer a migração dos 2.000 clientes em até dois meses”, afirma Ralf Berger, diretor operacional da Necton, em entrevista exclusiva à EXAME. Os investidores da Lerosa vão se juntar aos mais de 40 mil clientes ativos da Necton.

Em janeiro de 2019 – primeiro mês operacional depois da fusão – o faturamento mensal da Necton era de 5 milhões de reais e, na época, eram abertas 120 contas. Agora, a receita mensal é de 13 milhões e são abertas 1.500 contas, além das 2.000 contas que estão sendo reativadas por mês. “Estamos crescendo bastante, mas o nosso objetivo não é ser a maior do Brasil”, diz ele acrescentando que mais uma aquisição deve ser anunciada em breve. “Estamos abertos a conversar com corretoras que tenham um perfil parecido com o nosso, que é colocar o foco no cliente.”

Segundo Berger, a Necton ainda não sofreu impacto nos negócios com a desvalorização do Ibovespa e dos títulos de renda fixa, agravada nas duas últimas semanas. “Em termos de receita, tivemos crescimento em fevereiro e março, mas poderemos ser impactados sim, mas a queda dos nossos rendimentos deve ser pequena.”

Com 50 milhões de reais de patrimônio, a Necton é superavitária, segundo o diretor. Mas o lucro tem sido reinvestido na compra de carteiras e na própria operação.