Correção do IR pela inflação; PIB do Reino Unido cai e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (9) bem informado:

As quentes do dia

Governo estuda corrigir tabela do Imposto de Renda pela inflação

Medidas seriam uma recompensa ao fim das deduções de gastos com saúde e educação

Economia britânica contrai pela primeira vez desde 2012

Produto Interno Bruto contraiu 0,2% no segundo trimestre deste ano

Toffoli se reuniu com autoridades contra movimento para afastar Bolsonaro

Para evitar crise institucional, presidente do STF revela ter se encontrado com Maia, Alcolumbre e militares, segundo reportagem de VEJA

Divisão entre Moro e Bolsonaro pode favorecer reforma tributária

Enquanto estampa manchetes por assuntos paralelos a seu ministério, Moro sumiu quando se esperava que liderasse as respostas ao massacre em Altamira

Huawei lança sistema operacional para substituir Android

Segunda maior fabricante de celulares do mundo, chinesa usa sistema operacional Android, do Google, barrado em meio à guerra comercial de Trump

Argentina vai às urnas para maior pesquisa eleitoral do mundo

Primárias de domingo serviriam para definir qual candidato representaria cada partido na corrida presidencial. No entanto, as siglas só têm um nome indicado

EUA formalizam aval para indicação de Eduardo à embaixada em Washington

Itamaraty foi informado nesta quinta de que governo americano é favorável à nomeação do filho do presidente, segundo reportagem da Folha

Política e Mundo

Após desgaste com Congresso e STF, Moro participa de live com Bolsonaro

Ministro da Justiça sofreu derrotas recentes pelas mãos de Bolsonaro e do Congresso; Presidente defendeu a proposta do pacote anticrime de Moro

Vinte anos e contando: um novo marco para Putin na Rússia

Indicado como primeiro-ministro em 1999, Putin recuperou a economia e o orgulho nacional após os problemas trazidos pelo fim da União Soviética

Moro pede que PGR investigue presidente da OAB por crimes contra a honra

Ministro acusa Santa Cruz por dizer que ex-juiz “banca o chefe de quadrilha” ao propor destruição de mensagens vazadas

STF rejeita ação do PSL que permitiria apreensão de crianças de rua

Partido queria a flexibilização do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), alegando que policiais não conseguiam retirar “jovens criminosos da rua”

A pena de morte não reduz a violência armada, diz especialista dos EUA

Robert Dunham, diretor do Centro de Informação da Pena de Morte, diz que não foi surpresa Donald Trump ter retomado as execuções federais nos Estados Unidos

Enquanto você desligou

Veja o passo a passo da tramitação da reforma da Previdência no Senado

Se na Câmara houve uma comissão especial, no Senado a proposta só precisa passar por CCJ antes de ir a plenário

Petrobras vende fatia de 50% em empresa de biocombustível para sócia Galp

Operação é de R$ 24,7 mi e a estatal disse ainda que os recursos serão retidos pela Galp até dezembro de 2020 para potenciais pagamentos de indenizações

Vinci Partners avaliará ativos de distribuição de gás da Petrobras

Segundo sócio da gestora de recursos, o interesse na petroleira ocorre em meio a planos do governo que obrigarão estatal a se desfazer de negócios no setor

Rede D’Or faz acordo para comprar 10% das ações da Qualicorp

De acordo com companhias, ações serão compradas do atual presidente-executivo da Qualicorp, que seguirá no cargo até o fechamento da operação

B3 tem lucro 9,6% menor no 2º trimestre

A operadora de infraestrutura de mercado registrou um lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 654,8 milhões

CCR tem lucro 25% maior no 2º trimestre

No mesmo período do ano passado, os resultados da empresa foram afetados pela greve dos caminhoneiros

Suzano reverte prejuízo e lucra R$ 700 mi no 2º tri

Um ano antes, a maior produtora de celulose do mundo registrou um resultado negativo em mais de R$ 2 bilhões

MRV tem alta de 15% no lucro do segundo trimestre de 2019

Com avanço sobre resultado do mesmo período do ano anterior, a construtora registrou lucro de R$ 190 milhões de abril a junho

Agenda

Chico Pinheiro já dizia que graças a Deus hoje é sexta-feira (9). E antes de chegar o fim de semana, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Também dá para dizer que esta sexta será um dia cheio de energia nos EUA. É que a International Energy Agency publica seu relatório mensal sobre o mercado mundial de petróleo, com uma análise detalhada desta commodity a longo prazo. E a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

Por fim, o US Bureau of Labor Statistics solta o Índice de Preços ao Produtor, um dos principais indicadores da inflação no país. Os números são referentes ao mês de julho.