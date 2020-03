Coronavoucher vai crescer?; sinais de crise no Brasil e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (31) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Senado discute “coronavoucher” para motorista de app, artistas e indígenas

Após aprovação de renda emergencial para informais, Senado quer ampliar auxílio em meio à pandemia

Desemprego deve começar a mostrar primeiros sinais da crise do coronavírus

Indicador do IBGE já deve trazer redução da demanda global e de investimentos

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Bolsas sobem na Ásia com leve retomada da indústria na China

O índice de produção industrial do país divulgado nesta madrugada foi a 52 pontos, após baixa recorde em fevereiro

Rede de lojas Leader consegue na Justiça postergação de tributos federais

Em meio à crise do coronavírus, Lojas Leader, que está em recuperação judicial, conseguiu adiar tributos de importação

Cadeia do alumínio se prepara para alta da demanda no combate à covid-19

Fabricantes alteram rotinas para garantir a produção de itens essenciais como materiais hospitalares e embalagens para remédios e alimentos

Política e mundo

Senado aprova auxílio de R$ 600 contra covid-19 e inclui intermitentes

Benefícios foram estendidos a trabalhadores com contrato intermitente inativo, ou seja, não estão sendo convocados; Sanção por Bolsonaro deve acontecer hoje

Mandetta reforça distanciamento social um dia após passeio de Bolsonaro

Quando ministro foi questionado se a atitude se enquadraria nas práticas recomendadas, a coletiva foi encerrada sob alegação de falta de tempo

Após Twitter, Facebook remove vídeo de Bolsonaro sobre coronavírus

Conteúdos foram tirados do ar, diz rede social, porque violam padrões de Comunidade “que não permitem desinformação que possa causar danos reais às pessoas”

Villas Boas defende Bolsonaro e critica “ações extremadas” contra pandemia

O comentário vem em um momento em que Bolsonaro se vê isolado com sua narrativa contra os impactos do Codiv-19

Enquanto você desligou…

Quem pode receber o benefício de R$ 600 e como será distribuído

Trabalhadores autônomos, informais e em regime de trabalho intermitente inativo estão incluídos em texto aprovado no Senado

Por que a Klabin investiu R$ 330 milhões na IP em plena pandemia?

Aquisição de ativos da International Paper estava em andamento desde o início do ano, e mostra que o mercado de embalagens não deve sofrer com covid-19

Estudo liga coronavírus a novo problema de saúde

O vírus causador da covid-19 é mais letal para quem tem problema de coração, mas dano cardíaco pode ser risco a todos os quadros graves da doença

Agenda

Nesta terça-feira (30), o Brasil vai divulgar os dados referentes à taxa de desemprego. Na Europa também tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Tanto nos Estados Unidos quanto na China será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já nos Estados Unidos, a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica do país.

Frase do dia

