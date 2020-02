Coronavírus testa bolsas; fiasco na votação de Iowa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta terça-feira (4) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Casos de coronavírus passam de 20.000: bolsas ocidentais seguirão subindo?

Apesar de mais de 3.000 novos casos, bolsas asiáticas tiveram altas acima de 1% na nesta terça-feira

Com resultado adiado nas primárias de Iowa, Sanders diz que lidera disputa

Partido Democrata detectou “inconsistências” na apuração das prévias do estado de Iowa e adia resultado

Após fracasso democrata em Iowa, Trump faz discurso anual ao Congresso

Discurso vem depois de opositores não conseguirem organizar devidamente a primária em Iowa

Produção de petróleo não foi afetada por greve, diz Petrobras

Federação Única dos Petroleiros (FUP) informou que cerca de 14.750 trabalhadores aderiram à paralisação

Dados da indústria vão mostrar se houve fraqueza econômica no fim de 2019

Números de dezembro serão divulgados pelo IBGE e expectativa é de queda de 0,9% em relação a 2018

“Tempestade perfeita” na China deve beneficiar setor de carne do Brasil

Peste suína africana, coronavírus e a gripe aviária no país aumentará a demanda chinesa por carnes, de acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal

Disney divulga resultados e mostra os primeiros números sobre o Disney+

Enquanto o streaming dá os primeiros passos, balanço do quarto trimestre de 2019 deve trazer alta no faturamento com filmes de sucesso

As ações que pagam dividendos mais indicadas para fevereiro

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações mais recomendadas por 16 corretoras para este mês

Enquanto você desligou

BB reformula e amplia programa de remuneração variável para funcionários

O sistema, que entra em vigor no segundo semestre, atingirá cerca de 40% dos cerca de 94 mil empregados, em vez dos 30% atuais

PetroRio compra embarcação e 80% do campo de Tubarão Martelo

A operação foi de 140 milhões de dólares e terá como contrapartida a assunção de 100% dos custos do campo

Crescimento decepcionante da Alphabet derruba suas ações

Os ganhos cresceram 19% em relação ao mesmo período do ano passado e ficaram em US$ 10,7 bilhões; já o volume de negócios aumentou 17%

Política e Mundo

Onyx diz que governo abriu licitação para avião que vai buscar brasileiros

Até o momento, nenhum caso de infecção por coronavírus foi registrado no Brasil

Democratas concluem alegações e pedem impeachment de Trump

Mesmo diante de uma absolvição aparentemente garantida, os democratas apelam ao Senado para condenar o presidente

Moro quer viabilizar o retorno de publicidade dirigida a crianças

Os críticos à proposta do ministro citaram a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente e afirmaram que a publicidade infantil é abusiva

Agenda

Nesta terça-feira (4), o IBGE divulga os dados da produção industrial de 2019, que podem mostrar se houve enfraquecimento da economia do país no fim do ano passado. Já a Fipe libera o IPC de São Paulo, uma das formas de aferir a inflação da cidade.

Nos EUA, como acontece todas as semanas, o American Petroleum Institute atualiza os estoques de gasolina, combustíveis e destilados do país. E o US Census Bureau libera os dados das encomendas à indústria, em dezembro.

Por fim, na China, já na manhã de quarta por lá, o Markit publica os números do PMI (Índice de atividade dos gerentes de compras), que podem dar uma boa perspectiva do que acontece no setor privado do país, a partir de dados como vendas, emprego e preços.

Frase do dia

“Os pequenos atos de cada dia fazem ou desfazem o caráter” — Oscar Wilde