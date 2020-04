Coronavírus ronda 1 milhão; economistas em consenso e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (2) para começar o dia bem informado:

Economistas concordam: isolamento agora evita economia pior no futuro

Pesquisa da Universidade de Chicago com economistas consagrados mostra rara concordância sobre medidas relacionadas à pandemia

Coronavírus perto de 1 milhão de casos oficiais (e até 7 mi extraoficiais)

Pela velocidade de aumento dos novos casos confirmados nos últimos dias, a marca deve ser atingida entre hoje e amanhã

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Mesmo com auxílio a empresas, 3 milhões de pessoas devem ficar sem emprego

Equipe econômica estima que ainda assim as medidas salvarão 8,5 milhões de postos de trabalho ao dar alívio momentâneo às empresas

Pedidos de seguro desemprego devem bater novo recorde nos EUA

Na semana passada, número foi quase o dobro do projetado pelo mercado, e derrubaram bolsas pelo mundo

Na Venezuela, Guaidó depõe em meio à epidemia da covid-19

O oposicionista é acusado pelo governo de Nicolás Maduro de tentativa de golpe de Estado

Governo corre para aprovar medidas em meio a ofensiva do Congresso

Parlamentares têm agenda própria para reduzir impacto econômico da crise do coronavírus

Bolsonaro sanciona auxílio de R$ 600, diz líder do governo no Senado

Parlamentares pressionavam o governo para uma rápida sanção; o projeto foi aprovado no Congresso Nacional na segunda-feira

Veja como deve funcionar a regra de suspensão do contrato de trabalho

Funcionário receberá como contrapartida um benefício do governo que não precisará ser devolvido

Pagamento do PIS/Pasep será antecipado até junho por coronavírus

Calendário de pagamento do abono salarial se estenderia até dezembro, mas foi modificado em caráter excepcional

Telefônica cede dados de deslocamento de clientes para conter coronavírus

As informações vão permitir que o governo de São Paulo identifique se as regras de isolamento social vêm sendo cumpridas

Por coronavírus, 57% da população brasileira está em isolamento

Florianópolis, Brasília, Porto Alegre e Recife são as capitais com mais adesão à quarentena. Medidas dos governadores estimulam população a ficar em casa

Receita prorroga prazo de entrega da declaração do IR para 30 de junho

O prazo inicial era 30 de abril, mas restrição à circulação pelo novo coronavírus tem impedido contribuintes de pegar documentos necessários

Nesta quinta-feira (2), será divulgado no Brasil o O IPC-Fipe (Índice de Preços ao Consumidor, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) do mês de março. O indicador reflete o custo de vida de famílias com renda mensal de 1 a 10 salários mínimos, residentes na cidade de São Paulo.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de março, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Já nos Estado Unidos, será divulgada a balança comercial de setembro, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

Por fim, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

