Coronavírus e a inflação; auxílio de R$ 600 na conta e tudo para ler hoje

Coronavírus deve puxar índice de inflação para baixo

A expectativa é que o índice fique em 0,14% em março ante 0,25% registrado em fevereiro

Auxílio emergencial de R$ 600 para informais começa a ser pago

Os primeiros a receber são os trabalhadores que já têm conta poupança na Caixa ou conta corrente no Banco do Brasil e estavam registrados no Cadastro Único

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Reunião de emergência discute corte na produção global de petróleo

Xadrez político dificulta um acordo entre os países para reduzir a produção e segurar os preços, que caíram com a pandemia do coronavírus

Estados e municípios podem decidir sobre isolamento, determina Moraes

Ministro Alexandre de Moraes, do STF, não atendeu no entanto o pedido da OAB para obrigar Bolsonaro a adotar medidas contra o coronavírus

Contra coronavírus, projeto permite que estados constraiam mais dívidas

Projeto de lei foi criado como alternativa de curto prazo ao chamado Plano Mansueto, que estabeleceria condições para estados e municípios se endividarem

Meirelles sugere uso de bancos públicos para crédito chegar na ponta

Meirelles ressaltou que, em uma crise como essa, os bancos privados temem o aumento do risco para emprestar dinheiro

Pedidos de seguro desemprego nos EUA podem passar de 15 milhões

A epidemia encerrou um ciclo de mais de 10 anos de expansão do mercado de trabalho no país e pode elevar o desemprego para mais de 10%

Política e mundo

Na TV, Bolsonaro se solidariza pela primeira vez com vítimas da covid-19

Foi o quinto pronunciamento em rede nacional sobre pandemia; após atritos com Mandetta, disse que “todos os ministros tem que estar sintonizados comigo”

Mandetta rebate Doria e diz que “ninguém é dono da verdade”

Ministro da Saúde disse que a decisão sobre a distribuição da cloroquina para pacientes graves foi tomada por consenso em uma reunião com especialistas

17% dos eleitores de Bolsonaro dizem se arrepender do voto, diz Datafolha

De acordo com o levantamento, 39% dos entrevistados acham ruim ou péssima a gestão do presidente na crise do coronavírus

Enquanto você desligou…

O estudo da Prevent Senior que já curou 300 pessoas com cloroquina

Operadora usa remédio em estágios iniciais da covid-19 e diz que 300 pacientes já tiveram alta. “Dados trazem esperança”, diz diretor



Comitê sugere que Klabin retome compra da marca dos sócios controladores

Assunto está parado há um ano após polêmica com BNDESPar, acionista minoritária

Totvs compra Wealth Systems por R$27 milhões

A empresa informou que desse montante, 16,7 milhões são pagos à vista; o restante será liquidado em fevereiro de 2021

Brasil registra primeiro caso de coronavírus no sistema prisional

O detento que foi diagnosticado com a doença cumpre pena no regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Pará, em Belém

Polícia mineira descarta hipótese de sabotagem na fábrica da Backer

Segundo o delegado, a principal linha de investigação agora é a negligência; ao menos nove pessoas tiveram morte ligada a cerveja contaminada

Brasileira Cargo X capta US$ 80 milhões em rodada de investimentos

Fundada em 2013, conecta 20 mil empresas de transporte e 400 mil caminhoneiros com cargas; novos recursos serão usados para aperfeiçoar tecnologia



Agenda

Nesta quinta-feira (9), o Brasil divulga os números da inflação para o mês de março e o acumulado do ano. O dado é medido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e é um dos principais indicadores da economia nacional.

Na China, sai o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho e que vem apresentando resultados ruins desde o começo da pandemia do novo coronavírus.

A Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e de Confiança do Consumidor, que mostram a confiança dos consumidores na atividade econômica do país. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

“Neste negócio, quando você percebe que tem problemas, já é muito tarde para se salvar. Se o sujeito não está assustado e correndo o tempo todo, não vai durar muito.” — Bill Gates