Coronavírus dispara; um novo embaixador nos EUA? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Coronavírus tem 15 mil novos casos e 254 mortos em 24h

Novo método de diagnóstico na província de Hubei fez o número de vítimas confirmadas disparar

Olavista de carteirinha, Forster encara Senado para ser embaixador nos EUA

Indicado para o cargo de embaixador do Brasil, diplomata Nestor Forster enfrenta perguntas do Senado nesta quinta-feira

Campos Neto reitera que dólar alto não apresenta riscos

Declarações do presidente do Banco Central sinalizam que a autoridade monetária não vê disfuncionalidades na atual sequência de altas do dólar

Argentina tem que se livrar de uma dívida que a asfixia, diz ministro

Missão do Fundo Monetário Internacional chegou nesta quarta-feira à Argentina para definir a reestruturação da dívida do país

MPs devem perder validade em meio a troca na articulação política

Ministro novo, padrão antigo: medidas sobre carteirinhas e balanços em jornais estão para caducar

Caixa inicia pagamento do PIS para nascidos em março e abril

Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045 de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018

Airbus e Bombardier divulgam resultados enquanto discutem a relação

Empresas fizeram parceria para jatos comerciais em 2017, mas a Bombardier ameaça pular fora do negócio.

Com Brexit aprovado, Boris Johnson faz reforma ministerial

O primeiro-ministro do Reino Unido anunciará seus novos ministros nesta quinta-feira. E as mudanças trarão sinais preciosos dos rumos do país pós-Brexit

Briga entre irmãos Batista e magnata da Indonésia atinge JBS

O mais recente problema judicial da empresa está baseado na Eldorado Celulose, que a holding J&F disputa com a Paper Excellence, de magnata da Indonésia

Política e mundo

Guedes critica dólar baixo: “empregada doméstica estava indo à Disney”

Após a moeda norte-americana bater o quarto recorde consecutivo em relação ao real, ministro disse que a valorização é algo “bom para todo mundo”

Reforma administrativa não vai mexer em direito adquirido, diz Guedes

Ministro reafirmou que, quando usou o termo “parasita” ao falar sobre a reforma na semana passada, se referia ao Estado brasileiro, e não aos servidores

Acordo cai e votação de veto a Orçamento impositivo é adiada

O acerto fechado na terça-feira entre Executivo e Congresso está suspenso, por ora, por falta de cumprimento da parte do governo no trato

China registra mais 242 mortes por coronavírus e quase 15 mil novos casos

No total, o país que é o epicentro do novo vírus já tem 1.310 mortes pela doença

Enquanto você desligou…

Com voto do Rio, prefeituras aprovam modelo de concessão da Cedae

Witzel diz que, com a privatização, R$ 11 bilhões deverão entrar nos cofres do estado no final de 2020

Totvs mais que dobra lucro no 4º trimestre de 2019

A produtora de softwares de gestão anunciou nesta quarta-feira que seu lucro ajustado de outubro a dezembro somou 71,3 milhões de reais

Suzano tem queda de 61% no lucro líquido do 4º tri; dentro do esperado

A companhia registrou um lucro líquido de R$ 1,175 bilhão nos últimos três meses de 2019 em comparação com o mesmo período de 2018

Grupo brasileiro SEB compra escola canadense bilíngue Maple Bear

Sistema Educacional Brasileiro fica com 70% da rede de ensino fundamental e médio, que atua em mais de 20 países

Caixa reduz juros de crédito imobiliário para pessoa jurídica

De acordo com a instituição, a taxa mínima passará de 9,25% para 6,50% ao ano, mais a taxa referencial

Agenda

Nesta quinta-feira (13), os Estados Unidos divulgam o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de janeiro, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação no país.

Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

Frase do dia

“Você não precisa ser definido por um cargo, um sucesso, uma falha, um relacionamento. Você pode sonhar novos sonhos. ” – Elaine Welteroth, jornalista norte-americana