Coreia do Sul inspeciona bancos sobre serviços de moeda virtual

Seul – As autoridades financeiras sul-coreanas disseram na segunda-feira que estão inspecionando seis bancos locais que oferecem contas em moeda virtual para instituições, em meio a preocupações com o uso crescente de tais ativos pode levar a um aumento da criminalidade.

A inspeção conjunta da Comissão de Serviços Financeiros (FSC, na sigla em inglês) e do Serviço de Supervisão Financeira (FSS) verificará se os bancos estão respeitando regras de lavagem de dinheiro e usando nomes reais nas contas, disse o presidente do FSC, Choi Jong-ku, em uma conferência de imprensa.

Os seis bancos citados pelo regulador forneceram contas em moeda virtual para clientes que lidam com criptomoedas, de acordo com o FSC.

Os bancos são NH Bank, Industrial Bank of Korea, Shinhan Bank, Kookmin Bank, Woori Bank e Korea Development Bank.

Choi disse que as inspeções visam dar orientação aos bancos e não são o resultado de qualquer suspeita de irregularidades.

“A moeda virtual atualmente não pode funcionar como meio de pagamento e está sendo usada para fins ilegais, como lavagem de dinheiro, fraudes e operações fraudulentas de investidores”, disse Choi.

“Os efeitos colaterais têm sido graves, levando a problemas de hacking nas instituições que lidam com a criptomoedas e a um pico irracional na especulação.”

Um porta-voz do Woori Bank disse à Reuters que o banco estava preenchendo uma lista de verificação para a inspeção. O porta-voz disse que Woori deixou de fornecer serviços de contas virtuais no mês passado, pois os custos de usar um sistema de transação de nome real eram muito proibitivos.

Os representantes do NH Bank e Shinhan Bank se recusaram a comentar, enquanto os outros três bancos não puderam ser imediatamente contactados para comentários.

Choi disse que as autoridades também estão buscando maneiras de reduzir os riscos associados ao comércio de criptomoedas no país, o que poderia incluir a extinção de instituições que usam essas moedas.

No mês passado, o governo disse que iria impor medidas adicionais para regular a especulação no comércio de moedas digitais no país, incluindo a proibição de contas de criptomoedas anônimas e uma nova legislação para permitir que os reguladores fechem bolsas de moedas virtuais, se necessário.

Bitcoin e outras moedas virtuais têm sido extremamente populares na Coreia do Sul. Funcionários do governo expressaram preocupação com a especulação frenética, com o chefe do banco central da Coreia do Sul alertando sobre “exuberância irracional” na negociação da moeda virtual no mês passado.

A bolsa sul-coreana de moedas virtuais Youbit fechou as portas em dezembro, depois de ter sido invadida por hackers duas vezes no ano passado.