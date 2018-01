Coreia do Sul considera fechar bolsas domésticas de criptomoedas

Seul – As autoridades sul-coreanos se juntaram nesta quinta-feira ao coro global de críticas às criptomoedas, dizendo que Seul considera fechar as bolsas domésticas de moedas digitais, à medida que a nova modalidade expõe os usuários ao frenesi especulativo e ao crime.

A postura mais dura do país surge num momento em que autoridades nos Estados Unidos e na Alemanha se esforçam para implementar uma regulação mais rígida contra lavagem de dinheiro e outros crimes.

Respondendo a questões no parlamento, o chefe da Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul disse: “(O governo) está considerando fechar todas as bolsas locais de moedas virtuais ou apenas aquelas que estão violando a lei”.

Separadamente, o presidente do banco central da Coreia, Lee Ju-yeol, disse em coletiva de imprensa que a “criptomoeda não é uma moeda legal e não está sendo usada dessa forma a partir de agora.”

Reguladores em todo o mundo estão debatendo como lidar com os riscos impostos pelas criptomoedas, como o bitcoin, que é a mais popular do mundo e subiu mais de 1.700 por cento no ano passado.

Os preços despencaram desde que a Coreia do Sul anunciou na semana passada que poderia banir as bolsas domésticas de criptomoedas. Na quarta-feira, o bitcoin derreteu 18 por cento.

Segundo a Bithumb, segunda maior bolsa de moedas virtuais da Coreia do Sul, o preço do bitcoin no país girava em torno de 15.697.000 wons (14.690 dólares) na quinta-feira.

Na bolsa Bitstamp, cuja sede fica em Luxemburgo, o bitcoin era negociado a 11.750 dólares.

Hong Nam-ki, ministro do gabinete para coordenação de políticas governamentais, disse que as opiniões sobre a negociação da criptomoeda estão muito divididas dentro do governo, mas prometeu tomar uma decisão sobre as regras na sessão parlamentar de quinta-feira.

Na semana passada, o ministro de Justiça da Coreia do Sul disse que a pasta estava preparando um projeto de lei para banir a negociação de criptomoedas, o que derrubou fortemente os preços do bitcoin e gerou turbulências no mercado.

A mudança em direção a uma regulação mais rígida desencadeou uma forte reação entre muitos sul-coreanos, milhares do quais assinaram uma petição para impedir a proibição da negociação de criptomoedas.

Nesta quinta-feira, o presidente do BC sul-coreano informou que a instituição começou a olhar para o impacto do mercado na economia. “Começamos a olhar para a moeda virtual do ponto de vista de longo prazo, à medida que os bancos centrais podem começar a emitir moedas digitais no futuro.”