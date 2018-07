Copel prepara emissão de R$1 bi em debêntures

São Paulo – A subsidiária de geração e transmissão de energia da estatal paranaense Copel prepara uma emissão de debêntures de cerca de 1 bilhão de reais, segundo ata de reunião do Conselho de Administração da companhia divulgada nesta sexta-feira.

A operação, que já recebeu um aval do colegiado, será realizada por um consórcio entre os bancos Bradesco BBI, Banco do Brasil, Santander, Caixa Econômica Federal e Banco Votorantim, e os recursos arrecadados devem ser utilizados para pagamento de dívidas vincendas da Copel GT, assim como na realização de investimentos.

A emissão será realizada em série única, com prazo de vencimento em cinco anos. As debêntures, não conversíveis em ações, oferecerão uma remuneração equivalente a 126 por cento do DI, segundo a ata da reunião dos conselheiros, realizada em 11 de julho.

(Edição de Roberto Samora)