Copel levanta R$ 489,1 mi com venda de ações da Sanepar

São Paulo – A Copel informou nesta quarta-feira, 13, em fato relevante, que levantou R$ 489,1 milhões com a venda de ações da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar).

O preço por Unit na oferta subsequente (follow on) da empresa de saneamento foi fixado em R$ 55,20, mesmo valor do fechamento do papel no pregão de terça-feira.

A Copel participou como vendedora de 8.859.914 Units, o que representa a totalidade sua fatia na Sanepar, sendo 7.268.653 papéis detidos pela Copel Holding e 1.591.261 de Units detidas pela Copel Comercialização. A liquidação da oferta ocorrerá em 18 de dezembro de 2017.

Ainda segundo a Copel, em 30 de setembro de 2017, a Companhia possuía R$ 470,7 milhões registrados em seu ativo, na conta “outros investimentos temporários” relacionados à participação da Copel no capital da Sanepar.