Controle de capitais tem suspensão parcial na Grécia

O ministério grego das Finanças anunciou nesta terça-feira uma suspensão parcial do controle de capitais, em vigor desde junho, para as transações na Bolsa, mas manteve a proibição de vendas a curto prazo de ações bancárias.

Esta flexibilização do controle de capitais imposto pelo governo para prevenir o pânico bancário, em um contexto de ameaça de saída da Grécia da zona do euro, permitirá aos investidores comprar ações em Atenas com dinheiro procedente de contas bancárias na Grécia.

Os operadores gregos tinham que, desde junho, utilizar dinheiro procedente de contas no exterior ou não depositado em bancos.

No entanto, os investidores gregos ou estrangeiros continuarão sem poder tirar do país o dinheiro que obtiverem com a venda de ações.