Controladora da Taurus reduz participação após publicação de decreto

São Paulo – A Tauruspar Participações, acionista controladora da Taurus Armas, informou que reduziu sua participação na companhia na última terça-feira, dia em que foi publicado o decreto sobre posse de armas.

Em comunicado enviado ao mercado, Tauruspar informou que alienou no ambiente da Bolsa 260 mil ações ordinárias, o que representa 0,56% das ações ordinárias da companhia e 923 mil ações preferenciais, 3,27% das ações ordinárias.

A transação foi efetuada visando obtenção de recursos financeiros e não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da Taurus.

Antes da transação, a Tauruspar era titular de 39.506.240 ações ordinárias, representativas de 85,06% do capital social votante da companhia, e 7.416.100 ações preferenciais, representativas de 26,26% das ações preferenciais.

Após a alienação das ações, a Tauruspar passou a ser detentora de 39.246.240 ações ordinárias, o que representa 84,50% e 6.493.100 ações preferenciais, representativas de 22,99% das ações preferenciais.

Decreto de armas

Ontem, após o governo publicar o decreto sobre o novo posse de armas, as ações da Taurus entraram em leilão e fecharam em queda de mais de 20%.

Em relatório divulgado a clientes, a corretora Rico Investimentos destacou que após o decreto que flexibiliza a posse de armas no Brasil, o governo deve investir também na formatação de uma proposta que viabilize a quebra do monopólio da Taurus. O assunto será discutido no Congresso.

“A quebra do monopólio era esperada. O próprio Bolsonaro havia dado declarações a respeito. O papel devolveu grande parte das altas acumuladas nos últimos dias.”