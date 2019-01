Contribuição do servidor deve subir após reforma e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O homem de Davos na Montanha Mágica: começa a reunião da elite global

3 mil participantes de 115 países estarão por cerca de uma semana reunidos na cidade mais alta da Europa para o 48º Fórum Econômico Mundial.

Amin, Olímpio e Renan: a disputa aberta pela presidência do Senado

Esperidião Amin (PP) chega hoje a Brasília atrás de votos; Renan Calheiros (MDB) diz que não é candidato e Major Olímpio quer se candidatar pelo PSL.

Contribuição do servidor pode subir com reforma da Previdência

A equipe econômica do governo quer elevar a contribuição previdenciária dos servidores públicos de 11% para 14%. O aumento pode ser feito por projeto de lei ou medida provisória, disse uma fonte ao Valor.

Flávio Bolsonaro construiu patrimônio antes de ser empresário

Atividade citada pelo senador eleito para explicar evolução financeira teve início em 2015, segundo a Folha, após maior parte das suas aquisições imobiliárias.

Investidores veem risco de reforma da Previdência travar no Congresso

Essa desconfiança foi expressa ontem, segundo o Estadão, por diretor do FMI a jornalistas brasileiros, em Davos.

Amazon lança serviço de entrega no Brasil com 120 mil produtos

Novo centro de distribuição da companhia tem 47 mil metros quadrados e vai entregar produtos de onze categorias.

Carlos Ghosn tem novo pedido de fiança negado pela Justiça japonesa

Os advogados de Ghosn entendem que ele provavelmente ficará detido até o início do julgamento, que deve durar quase seis meses para acontecer.

Protesto contra Maduro se estende até madrugada em várias áreas de Caracas

O Observatório Venezuelano de Conflito Social (OVCS) cifrou em 30 as manifestações registradas perto da meia-noite na capital do país.

Sobe para 91 número de mortos em explosão no México

As autoridades buscam determinar se a perfuração e explosão da tubulação de combustível aconteceram devido a uma ação criminosa de um grupo.

Em fase de transformação, IBM aposta no Watson

Empresa divulgará resultados nesta terça-feira; nuvem híbrida, inteligência artificial, blockchain, segurança e big data se mantêm como esperança.

Política e Mundo

Datas de pagamento de imóvel de Flávio Bolsonaro diferem da escritura. Um apartamento de 226 metros quadrados com dependências na cobertura foi comprado por R$ 1,7 milhão em dezembro 2016, afirma TV.

Caso Coaf: Ministério Público critica falta de transparência da Alerj. Procurador geral diz que vai sugerir melhor processo de transparência de informações para nova gestão da Casa Legislativa do Rio.

Fux cancela decisão sobre Renan e alega “equívoco” de registro em sistema. Ministro do STF havia enviado à primeira instância pedido do MBL contra candidatura de Renan Calheiros à Presidência do Senado.

Após cirurgia, Bolsonaro vai trabalhar no hospital. Presidente fará procedimento para retirar bolsa de colostomia usada desde que sofreu um ataque a faca durante campanha em setembro passado.

Goiás decreta calamidade financeira nas contas públicas. Governo goiano poderá renegociar contratos com fornecedores e suspender serviços não essenciais.

Justiça na Venezuela anula posse de opositor como presidente da Assembleia. Magistrado sentenciou que juntas diretivas teriam cometido “usurpação” de autoridade.

Macri assina decreto para recuperar bens ligados a crimes de corrupção. O projeto da chamada “Lei de extinção do domínio” foi aprovado em junho de 2016 pela Câmara dos Deputados, mas por modificações está parado.

Enquanto você desligou…

Previdência deve ser apresentada após eleição das mesas, diz Mourão. Eleições para duas Casas do Congresso está marcada para o dia 1 de fevereiro.

Em Davos, Europa quer saber se Brasil ainda quer acordo com bloco. Potencial de crise aberta diante da decisão de Bruxelas de impor sobretaxas ao aço brasileiro também será discutida com o chanceler.

Vendas brutas do Carrefour Brasil crescem 10,2% no 4º trimestre. Empresa acumulou em 2018 receita bruta de R$ 56,343 bilhões, crescimento de 7,6% em comparação a 2017.

BTG prevê avanço da Amazon e derruba B2W e Magalu. Banco afirma que maior varejista online do mundo passará a entregar seus próprios produtos no Brasil, mas não deve ter vida fácil pela frente.

Agenda

Nesta terça-feira (22), serão divulgados nos EUA os números das vendas de casas usadas em relação a dezembro. Na Zona do Euro, ocorre a divulgação da percepção econômica ZEW.