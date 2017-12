Contratos futuros de bitcoin reduzem alta após avanço de 22%

Nova York / Sydney / Londres – Os contratos futuros da moeda virtual bitcoin reduziram a alta de quase 22 por cento na manhã desta segunda-feira para serem negociados com avanço de 13 por cento, em meio a expectativas de que a criptomoeda tenha maior legitimidade e seu uso seja ampliado.

Embora os contratos futuros de bitcoin já fossem oferecidos em alguns bolsas não regulamentas fora dos Estados Unidos, o lançamento na bolsa Cboe Global Markets em Chicago marca a primeira vez em que os investidores podem obter exposição ao mercado por meio de uma das principais bolsas regulamentadas.

A estreia na noite de domingo pode ter causado uma interrupção no site Cboe, que informou que devido ao tráfego intenso o site “pode estar temporariamente indisponível”.

O contrato futuro de bitcoin de um mês começou a ser negociado às 21:00 (horário de Brasília) a 15.460 dólares e atingiu a máxima de 18.700 dólares antes de recuar.

Por volta das 9:12, os contratos de futuros de um mês operavam em alta de 13 por cento a 17.450 dólares, cerca de 1 mil dólares a mais que o preço do bitcoin no mercado “spot” – o preço pelo qual o bitcoin está sendo comprado e vendido atualmente.

O contrato de dois meses era negociado a 18.880 dólares e o contrato de três meses a 19.040 dólares.

“Os prêmios foram até agora muito altos, demonstrando que poucos querem ficar na ponta vendida”, disse Alistair Milne, gerente do Fundo de Moeda Digital Altana Digital, que tem 35 milhões de dólares em ativos sob gestão.

Em pouco mais de 12 horas após o lançamento, 2.780 contratos foram negociados, o que significa que cerca de 48,5 milhões de dólares foram teoricamente investidos.

Isso se compara com os volumes diários de negociação de mais de 20 bilhões de dólares em todas as criptomoedas, de acordo com o site comercial Coinmarketcap.

“Levará tempo para que os volumes de derivativos subam, mas, eventualmente, se eles chegarem a uma porcentagem significativa do comércio global, eles deveriam em teoria ajudar a estabilizar as coisas”, disse Milne.

A maioria dos gestores de fundos das principais empresas de gestão de ativos e outros investidores institucionais dizem que não serão atraídos para o mercado pelo lançamento dos futuros.

“Não há lugar para bitcoin em uma carteira multi-ativos dada a volatilidade muito alta”, disse o diretor de investimentos da Robeco, Lukas Daalder.

Na bolsa Bitstamp baseada em Luxemburgo, os preços do bitcoin subiram 12,5 por cento no dia para 16.570 dólares, perto do recorde histórico de 16.666,66 dólares atingido na sexta-feira.

O bitcoin subiu mais de 1.500 por cento até agora em 2017, tendo começado o ano em menos de 1.000 dólares, e seus ganhos no último mês foram acelerados.