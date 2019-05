Continua guerra comercial EUA x China; Uber abre IPO e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com preço abaixo do esperado, Uber faz estreia na Bolsa

Empresa de transporte por aplicativo completa sua abertura de capital precisando provar que pode ser lucrativa e dois dias após greve de motoristas

Governo estuda liberar recursos de contas inativas do FGTS e melhorar rentabilidade do Fundo

Objetivo é dar um novo estímulo à economia e garantir maior remuneração aos cotistas, diz reportagem do O Gloob

Áudio sugere repasses da Odebrecht a dirigentes do Corinthians

Gravações com André Negão indicam entregas de dinheiro que seriam para o caixa 2 de campanha política como contrapartida da Arena Corinthians

Longe de acordo, EUA discute Kim Jong-un com Coreia do Sul

No dia em que emissário de Washington chegou à península, Coreia do Norte disparou dois mísseis

EUA impõem mais tarifas e Pequim afirma que irá retaliar

O órgão chinês lamentou novamente a imposição dos EUA e disse esperar que as duas nações possam trabalhar juntas

Política e Mundo

Bolsonaro pede ao Congresso que devolva Coaf a Sergio Moro

Decisão de comissão que levou o Coaf de volta para o Ministério da Economia ainda precisa ser aprovadas pelo plenário da Câmara e depois pelo Senado

Agenda

Nesta sexta-feira (22), será divulgado no Brasil o IPCA anual mensal. Nos Estados Unidos, acontecem os discursos de Brainard, Bostic e Williams, membros do FOMC, e serão divulgados o IPC mensal, o Relatório WASDE e o Balanço Orçamentário Federal. Na China, será publicado o relatório de pedidos de novos empréstimos. Já na Zona do Euro, ocorre o discurso de Lautenschläger e Coeuré, do BCE. As posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC saem no Brasil, na Zona do Euro e nos EUA.