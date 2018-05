Construtoras afundam na Bolsa desde janeiro

São Paulo – O índice IMOB, que incorpora as empresas do setor imobiliário na B3, acumula perdas de 10% na Bolsa desde início do ano. O índice caminha no sentido oposto do Ibovespa, que desde janeiro, acumula valorização de 12%.

Das 14 companhias que integram o índice, apenas duas registram ganhos na Bolsa no acumulado do ano. A Cyrela tem leve ganhos 0,77% de janeiro a maio, enquanto a Direcional, acumula ganhos de 10%, no mesmo período de tempo.

Em contrapartida, A Helbor e a Tecnisa registram o pior desempenho na Bolsa em 2018, com queda acumulada de 30,6% e 30,10%, respectivamente. Confira lista abaixo: