Conselho da Cyrela aprova emissão de R$150 mi em debêntures

São Paulo – O conselho de administração da Cyrela Brazil Realty aprovou a emissão de 150 milhões de reais em debêntures simples, não conversíveis em ações, informou a companhia em comunicado ao mercado nesta sexta-feira.

Os títulos com prazo de 2 anos terão remuneração de 102 por cento da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) de um dia.

Os recursos captados com a emissão serão destinados à composição do capital de giro e refinanciamento do passivo da Cyrela, disse a empresa.