Conselho da Ampla Energia propõe aumento de capital de R$ 1,2 bi

São Paulo – O conselho de administração da Ampla Energia e Serviços aprovou um aumento de capital de 1,2 bilhão de reais, com a emissão de novas ações ordinárias, informou a empresa em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

“O aumento de capital será realizado mediante a capitalização de crédito da acionista Enel Brasil S.A., no montante de 1,2 bilhão de reais, decorrente de mútuos intercompanhia celebrados com a companhia”, disse a Ampla em comunicado.

O objetivo da operação é fortalecer a estrutura de capital da empresa, com melhoria do índice de alavancagem, redução das despesas financeiras com dívidas e do risco de não cumprimento de obrigações.

Com a operação, o capital social da Ampla subirá para 2,498 bilhões de reais, divididos em 166,7 milhões de ações ordinárias.