Concorrentes afetam ações da Positivo, mas podem também salvá-las

São Paulo – Os rumores de que a Positivo Informática (POSI3) pode receber nova oferta da Lenovo pelo controle da companhia levou as ações da líder do mercado de informática no Brasil a saltar até 7% na manhã desta segunda-feira (17). O mercado reage a boatos surgidos na manhã de hoje de que a quarta maior fabricante de computadores do mundo poderia fazer uma aquisição no Brasil e que este negócio estaria ligado à Positivo. A informação é de matéria da Istoé Dinheiro, e foi obtida em entrevista com o CEO da Lenovo, Rory Read .

Por volta das 15 horas, a ação ordinária tinha alta 6,38%, negociada a 10,50 reais. Segundo a analista do setor de tecnologia Sandra Peres, da Coinvalores, o negócio não é improvável. No final de 2008, a Lenovo tentou comprar a curitibana Positivo com uma oferta de 18 reais por ação, mas as partes não chegaram a um acordo financeiro. “O acordo não é impossível, dado os esforços anteriores da Lenovo nesse sentido. Por isso a reação do mercado fazendo os papéis oscilarem. Mas por enquanto tudo não passa de boato e não se pode fazer uma avaliação concreta das ações”, afirma a analista.

Para o analista Leonardo Barcese, da Link Investimentos, o rumor da oferta traz semelhanças com da ultima tentativa, dois anos atrás: a companhia passava por um momento sensível e suas ações sofriam forte desvalorização. “Na época, era o impacto da crise financeira; hoje, a companhia sofre com a concorrência. É o momento que a Lenovo usa para a atacar”.

Barcese também lembra que a Positivo é estratégica para Lenovo, que quer aumentar sua força fora dos países desenvolvidos. “A força da Positivo nas classes C e D é bastante interessante para a multinacional, e parece a aquisição mais acertada”, argumenta. A Positivo encerrou 2010 com um tombo de aproximadamente 50% do valor de mercado, uma das maiores queda da BM&FBovespa no período.

A Positivo emitiu comunicado oficial durante a tarde de hoje negando qualquer negociação com a Lenovo. “Verificando a ocorrência de um aumento atípico de volume nos negócios cursados no pregão da BM&FBOVESPA nesta data, alem de oscilações atípicas nas cotações das suas ações, a Positivo Informática vem à publico esclarecer – após haver consultado seus acionistas controladores – que tais rumores não tem qualquer fundamento, uma vez que inexiste negociação em curso”. Segundo o documento, nenhuma informação oficial justifica os oscilações de preço ou volume das ações durante os negócios de hoje.

