Compre ouro a “qualquer nível” com cortes de juros, diz Mobius

O veterano investidor Mark Mobius deu um endosso geral à compra de ouro, ao dizer que a acumulação do metal trará recompensas a longo prazo, à medida que os principais bancos centrais afrouxam a política monetária. O aumento das criptomoedas serve apenas para reforçar a demanda por ativos genuinamente tangíveis, segundo ele.

“A perspectiva de longo prazo para o ouro é para cima, para cima e para cima e a razão pela qual eu digo isso é que a oferta de dinheiro vai subir, subir e subir”, disse Mobius à Bloomberg TV. O investidor fundou a Mobius Capital Partners LLP no ano passado, depois de três décadas na Franklin Templeton Investments. Ele acrescentou: “Acho que você tem de estar comprando [ouro] a qualquer nível, francamente”.

O ouro atingiu o maior nível em seis anos este mês, com a perspectiva de afrouxamento da política monetária do Federal Reserve e de outros bancos centrais para apoiar o crescimento, afetado pela prolongada guerra comercial entre EUA e China. Com o mercado de títulos do Tesouro dos EUA sinalizando que uma recessão pode estar no horizonte, os investidores têm invadido os fundos apoiados em ouro.

“Com os esforços de bancos centrais para baixar as taxas de juros, eles vão imprimir como loucos”, disse Mobius, que recomenda alocar cerca de 10% de um portfólio em barras de ouro. Na entrevista desta terça-feira, ele não definiu um preço-alvo para o metal em seus comentários.

O crescente papel das moedas digitais, tais como Bitcoin, estimulou um debate no mercado de metais preciosos, tanto sobre seu valor intrínseco, quanto sobre se sua crescente popularidade diminuiria a busca pelo ouro como proteção tradicional. Para Mobius, na verdade, a tendência é de aumento da procura por barras de ouro.

“Você tem todas essas moedas, novas moedas entrando no jogo”, disse ele. “Eu as chamo de ‘psico-moedas’, porque é uma questão de fé se você acredita no Bitcoin ou em qualquer outra cyber moeda. Eu acho que, com o crescimento disso, haverá uma demanda por ativos reais, tangíveis, e isso inclui o ouro.”

O ouro spot – que atingiu 1.535,11 dólares a onça em 13 de agosto, o maior nível desde 2013 – foi negociado a 1.496,47 dólares na terça-feira, e subiu 17% este ano. Mobius previu acertadamente, no início de julho, que os preços chegariam a 1.500 dólares a onça.