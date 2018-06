Como ganhar dinheiro quando as ações brasileiras caem

(Bloomberg) — Há pelo menos uma maneira de ganhar dinheiro e apostar nas ações brasileiras ao mesmo tempo, mesmo diante da queda de 7% do Ibovespa neste ano.

Basta perguntar aos investidores do ProShares UltraShort MSCI Brazil, ou BZQ. O fundo acumula alta de 40% neste ano e está se aproximando da máxima em 12 meses. O ETF dá aos investidores o dobro do desempenho inverso das ações brasileiras – o que significa que quanto mais as ações afundarem, melhor será o pagamento para os compradores.

Os ativos brasileiros estão sendo penalizados por uma série de fatores: incerteza política em torno da eleição presidencial em outubro, perspectiva mais pessimista para a economia do país e cenário de uma política monetária mais apertada nos EUA.

Recentemente, a atividade econômica abaixo do esperado e um real mais fraco adicionaram mais cautela às projeções para lucros das empresas. JPMorgan, UBS e Santander mencionaram riscos negativos para os resultados das empresas brasileiras. O Ibovespa caiu quase 11% em maio, a maior queda mensal desde setembro de 2014. Em junho, o índice de ações já caiu 8%.

Mark Mobius, co-fundador da Mobius Capital Partners, disse que está “preocupado” com o potencial enfraquecimento do movimento reformista no Brasil e que as ações do país “não estão sendo negociadas como pechinchas”, sugerindo que elas podem cair ainda mais.

Em 8 de junho, os investidores negociaram mais de US$ 11 milhões no BZQ, o maior volume desde maio de 2017 e mais de 10 vezes o volume médio diário de transações no ano passado. As estratégias alavancadas geralmente são usadas por operadores e redefinem sua alavancagem diariamente para dar aos novos compradores o desempenho esperado, o que significa que quanto mais tempo eles são mantidos, menos eles acompanham seus benchmarks.