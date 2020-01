Como ficará a inflação de 2019; FMI elogia Argentina e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (10) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com alta da carne, inflação de 2019 sai hoje e deve vir no centro da meta

Em 21 anos de sistema de metas, em apenas três a inflação verificada ficou a uma distância menor do que 0,5 ponto da meta estipulada

FMI diz que Argentina segue um rumo positivo

Governo de Alberto Fernández tem divulgado projetos para tentar recuperar economia do país, como de fomento ao emprego

______

Ana Botín, do Santander, revela como se sentiu ao ser demitida pelo pai

“Não estamos nem perto de alcançar a diversidade de gênero nos níveis mais altos em finanças e empresas”, disse a executiva do Santander em entrevista

Dez países já se ofereceram para ajudar a apurar queda de avião no Irã

Causas ainda estão sendo apuradas, mas os Estados Unidos, a Austrália, o Canadá e Reino Unido acreditam que míssil foi a causa da tragédia

Índices da Ásia fecham em alta pela 6ª semana seguida

Alívio nas tensões no Oriente Médio garantiu que bolsas de valores continuassem a subir nesta sexta

Taxa de desemprego nos Estados Unidos deve ser de 3,5% em dezembro

No Brasil, a situação é bem diferente. A estimativa da Tendências Consultoria é de que a taxa de desemprego em 2019 tenha sido de 11,9%

Europa se reúne para pressionar por acordo nuclear com Irã

Reunião em Bruxelas contará com a participação dos ministros de relações exteriores dos 28 países membros da União Europeia

Quase 20% dos brasileiros preferem os bancos digitais, mostra pesquisa

Enquanto isso, 61% dos entrevistados ainda disse ter suas contas principais vinculadas aos grandes bancos do País

Política e mundo

Irã nega hipótese de míssil ter derrubado avião e pede dados ao Canadá

Em comunicado, o governo diz que relatórios são falsos e fazem parte de “uma guerra psicológica” contra o país

Câmara dos EUA limita capacidade de Trump de ir à guerra com Irã

Decisão ocorre dias depois de o presidente ordenar um ataque contra o principal comandante iraniano, que desencadeou uma crise entre os países

Enquanto você desligou…

STF derruba censura contra Especial de Natal do Porta dos Fundos

Mais cedo, a Netflix acionou o Supremo contra decisão da Justiça do Rio que determinou a retirada do episódio do ar

Novas contas do Banco Inter quase dobram no 4º trimestre

Em todo ano de 2019, o número de correntistas atingiu 4,1 milhões, 180% maior que em 2018

Rappi vai cortar 6% dos funcionários na América Latina

Em comunicado, a empresa informou que pretende investir no seu time de tecnologia e na experiência do usuário

Quero Educação compra operação brasileira de norte-americana QuinStreet

Os negócios ocorrem em um momento em que grandes grupos de ensino privado do país direcionam investimentos ao segmento de educação básica

Brasil não vai aceitar pressão americana em leilão do 5G, diz ministro

Segundo Marcos Pontes, governo brasileiro poderá não restringir a participação da chinesa Huawei no leilão da rede de internet de quinta geração

Risco-Brasil volta a se aproximar de mínimas em mais de nove anos

O Credit Default Swap (CDS) de cinco anos caía a 97,04 pontos-base nesta tarde, ante 97,34 pontos-base da véspera

GPA coloca rede de postos de combustível à venda, diz fonte

A medida dá continuidade à estratégia do grupo em se concentrar na área de varejo de alimentos

Agenda

Nesta sexta-feira (10), o Brasil divulga qual foi a inflação do ano de 2019. O dado é medido através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e representa um dos mais importantes indicadores da economia brasileira.

Os Estados Unidos também têm importantes divulgações para esta sexta-feira. O país de Donald Trump publica o relatório de emprego do mês de dezembro. O documento contém importantes números como a taxa de desemprego, o salário médio por hora trabalhada e a taxa de participação.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA. Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na Zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor.” — Margaret Thatcher