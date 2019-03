Começa declaração do IR; a saga das laranjas no PSL e tudo para ler hoje

São Paulo – Leias as principais notícias para começar esta quinta-feira (7) bem informado:

As quentes do dia

Ministro me chamou para ser laranja e desviar dinheiro, diz candidata do PSL

Conforme apurado pela Folha de São Paulo, Zuleide Oliveira implica diretamente chefe do Turismo; ela afirma que proposta foi feita no gabinete do parlamentar.

Declaração do IR 2019 começa hoje. É melhor entregar agora ou depois?

Quanto mais cedo o contribuinte enviar as informações à Receita, maiores são as chances de receber a restituição do imposto nos primeiros lotes.

Governo planeja leiloar aeroportos da Infraero até o início de 2022

Jornal O Globo divulgou que Santos Dumont e Congonhas estarão na última etapa da privatização porque estatal precisa das receitas para se manter.

IPC-Fipe sobe 0,54% em fevereiro e acumula inflação de 1,13% no 1º bi

Resultado ficou dentro das estimativas de instituições de mercado, que iam de alta de 0,40% a 0,58%.

Fipe: Preço médio dos imóveis desacelera e sobe só 0,08% em fevereiro

Considerando que inflação esperada para o mês é de 0,35%, resultado aponta para uma queda real no preço dos imóveis.

Gilmar Mendes passou dos limites em favor de Paulo Preto?

Segundo a força-tarefa da Operação Lava-Jato, Gilmar intercedeu pessoalmente em favor de um habeas corpus para o operador do PSDB.

Huawei processa governo dos EUA pela proibição de seus produtos

Presidente rotativo da empresa afirmou que decisão norte-americana é “inconstitucional” e interfere no mercado.

Brasil ganha novos bilionários: veja quem são os 20 mais ricos

Luciano Hang, Joesley e Wesley Batista estreiam na lista da Forbes, que tem 58 brasileiros com fortuna de 179,7 bilhões de dólares.

De olho na economia, encontro anual do PCC discute futuro da China

Líderes do Partido Comunista chinês se reúnem em Pequim para encontrar respostas a um crescimento menor da economia.

China abre caminho para FMI investir em seus mercados de capitais

No fim de fevereiro, país asiático autorizou mais de 200 investidores institucionais estrangeiros a entrar em seus mercados.

Barnes & Noble’s e Amazon: a crise das livrarias vai ter fim?

Maior rede de livrarias dos EUA divulga resultados nesta quinta-feira, em busca de caminhos para voltar a crescer.

Jornalista preso na Venezuela é solto em meio a exigências dos EUA

Cody Weddle e seu ajudante ficaram sob custódia por mais de 12 horas em Caracas.

Começa prazo para participar da lista de espera do ProUni

Resultado estará disponível no dia 11 de março.

Política e mundo

Juíza condena Paulo Preto a 145 anos de prisão

Ex-diretor da Dersa está preso desde o mês passado por investigação sobre lavagem de dinheiro no esquema de propinas da Odebrecht.

Não sou ventríloquo do presidente, diz Mourão sobre tuíte de Bolsonaro

Publicação do presidente gerou repercussão internacional; Mourão preferiu não comentar.

Congressistas latinos dos EUA tentam aprovação da reforma migratória

Apelo foi feito para regularizar a situação de centenas de milhares de imigrantes atendidos por programas de proteção revogados pelo governo de Donald Trump.

Trump desobriga informação de mortes de civis em luta antiterrorismo

De acordo com o último relatório publicado pelo governo americano, 1.257 pessoas morreram em ações da coalizão desde o início da operação.

Enquanto você desligou…

Amazon vai fechar 87 lojas nos EUA, diz jornal

Segundo o Wall Street Journal, fechamentos são esperados até o final de abril.

Como Mark Zuckerberg pretende virar o Facebook de “cabeça para baixo”

Mais criptografia, integração de WhatsApp e Messenger e até mesmo “briga” com governos opressores estão entre planos do Facebook para futuro próximo.

As ações que pagam dividendos mais indicadas para março

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês.

Agenda

Nesta quinta-feira (7), será divulgado o IPC do Brasil. Na Zona do Euro, serão anunciados o PIB, a taxa de juros, taxas de facilidade permanente de depósito e a coletiva de imprensa do BCE. Nos EUA, serão publicados os pedidos iniciais por seguro-desemprego, a produtividade do setor não-agrícola e o custo da mão de obra.