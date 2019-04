Com resultado ruim, Cielo sobe na Bolsa com anúncio de pagamento

São Paulo – As ações da Cielo abriram o pregão em queda nesta quarta-feira, mas viraram para alta após a companhia anunciar que também irá oferecer o pagamento instantâneo a lojistas. Por volta das 10h40, os papéis subiam 5%.

O presidente-executivo da Cielo, Paulo Caffarelli disse que os preços cobrados pelos processadores de cartões no Brasil ainda devem cair nos próximos meses, em meio à concorrência acirrada. Disse ainda que ainda é cedo para dizer se a empresa atingirá sua meta de lucro anual.

Ontem, após o fechamento do mercado, a Cielo divulgou seus dados referentes ao primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o lucro líquido registrado foi de 548,5 milhões de reais, uma queda de 45%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado operacional, medido pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) foi de 820,7 milhões de reais de janeiro a março, queda de 34% sobre um ano antes. A margem Ebitda despencou 15%, para 29,6%.