Com resultado menor, Kroton cai até 9% na Bolsa

São Paulo – As ações da Kroton lideravam as perdas do Ibovespa na manhã desta sexta-feira. Os papéis chegaram a cair 9% sendo negociados no valor mínimo de 11,96 reais.

A companhia divulgou que teve lucro líquido ajustado de 539 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, uma queda de 6,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Ebitda (o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de 614,7 milhões de reais nos primeiros três meses deste ano, um baixa 3,9% na comparação anual.

A base total de alunos caiu 1,3% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, pressionada pelo aumento no número de formaturas, que avançou 12% ano a ano. Na mesma base de comparação, o processo de rematrícula caiu 4%.

Desempenho das ações

No primeiro trimestre deste ano, acumulam uma queda de 26,1%. No dia 31 de março de 2018, o valor de mercado da Kroton era estimado em 22,4 bilhões de reais.

A Kroton também divulgou que seu Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos referentes ao resultado do primeiro trimestre de 2018 no montante de 180,7 milhões de reais, equivalente a R$ 0,1107914697/ação ordinária e a 40% do lucro líquido societário.