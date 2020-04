Com quarentena, ações de empresas de videogame sobem até 27%

O coronavírus covid-19 contaminou milhões de pessoas, matou milhares e causou prejuízos trilionários na economia e no mercado financeiro. No entanto, um segmento parece ter se beneficiado da pandemia: o de videogames.

Em março, enquanto a preocupação com os efeitos colaterais das quarentenas tomavam as bolsas de valores, as compras de consoles e jogos eletrônicos não parava de subir nos Estados Unidos. No mês, as vendas no país aumentaram 35% em relação ao mesmo período do ano passado, superando também os dois primeiros meses deste ano, segundo o levantamento do grupo de pesquisas de varejo NPD.

Ainda segundo a pesquisa, em março, as vendas do console Nintendo Switch dobraram – sendo mais vendido do que seus concorrentes Xbox One e Playstation 4, da Microsoft e Sony, respectivamente.

Listada na bolsa de Tóquio e com valor de mercado de cerca de 56 bilhões de dólares, as ações da Nintendo subiram 14,7% em março e caminham para fechar abril em alta de mais 11%. A valorização acumulada nos dois meses, de 27,43%, foi suficiente para recuperar os 17% perdidos entre janeiro e fevereiro. A empresa, também conhecida por criar jogos que se tornaram verdadeiros clássicos, como Super Mario e Zelda, também é a desenvolvedora de Animal Crossing, o jogo que liderou o ranking de vendas em março.

Mas não foi só a companhia japonesa que se fortaleceu. Gigantes americanas do setor também se tornaram mais valiosas com o efeito da quarentena. A ação da Activion Blizzard, desenvolvedora do jogo Overwatch, subiu 2,32% em março. No ano, o ativo acumula alta de 7,5%, enquanto o índice de Nasdaq, onde é listada, tem queda de pouco mais de 4%. Listada na mesma bolsa, os papéis da Eletronic Arts, dos jogos FIFA e The Sims, acumulam alta de 3,6% no ano.

“De fato, a quarentena impulsionou a indústria de videogames para outra estratosfera. A transmissão e a exibição de e-sports aumentaram, pois os principais eventos foram feitos on-line. Isso colocou a Activision Blizzard e a Electronic Arts de investimento de volta aos holofotes”, escreveu em relatório o analista Barry Dumas, da Easy Equities.

As ETFs atreladas ao setor também devem sair mais valorizadas da crise. A ETF Hero, que também possui ações dos criadores de Grand Theft Auto (GTA) e da empresa de placas de vídeo Nvidia, acumula valorização de 9,22% no ano.

Barry Dumas lembra que as vendas do setor vinham perdendo força nos últimos anos, mas acredita que a área de e-sports ainda está em “seus estágios iniciais” e tem grande espaço para crescer, o que pode ser um gatilho para a indústria no médio e longo prazo.

Segundo um estudo da plataforma de análise de influência digital Up Fluence, a audiência da plataforma da Amazon Twitch, bastante usada para transmitir competições de jogos eletrônicos e streaming, aumentou 24% em março. Segundo a Up Fluence, os picos de audiência do período analisado estavam potencialmente correlacionados com competições de jogos eletrônicos como a Lyon E-Sport e campeonatos de Apex Legend.