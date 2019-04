Com Previdência no radar, dólar e Ibovespa fecham em leve alta

Da redação, com Reuters

Por Da redação, com Reuters

São Paulo — O dólar começou a semana em leve alta ante o real, numa correção técnica após dois pregões de firmes quedas que afastaram a cotação dos níveis de 4 reais alcançados na semana passada.

O noticiário sobre a articulação pela Previdência seguiu no radar, com investidores atentos ao encontro previsto para esta segunda-feira entre o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O dólar à vista subiu 0,26%, a R$ 3,942 na venda.

Na B3, a referência do dólar futuro tinha elevação de 0,28%, para R$ 3,9410.

Ibovespa

O Ibovespa fechou com pequeno acréscimo, após uma sessão “de lado”, reflexo da precaução de agentes financeiros à espera de novidades efetivas na tramitação Previdência, com o noticiário corporativo repercutindo nos negócios.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,05%, a 96.285,52 pontos, de acordo com dados preliminares. O volume financeiro somava 9,69 bilhões de reais.