Com nervosismo, bolsas globais se recuperam de mínimas de 2 meses

Londres – Os mercados acionários globais se recuperavam das mínimas de dois meses nesta quarta-feira, embora o impulso seja fraco e os futuros dos índices dos Estados Unidos sugeriam que Wall Street pode voltar a apresentar perdas após se recuperar da maior onda de vendas em seis anos.

Os principais índices europeus abriram em território positivo depois de despencarem para mínimas de seis meses na véspera, na esteira das vendas generalizadas provocadas pelo aumento da volatilidade que levou a medida de temor de Wall Street, o índice VIX, a 50, mais de três vezes acima do fechamento de quinta-feira passada.

As quedas provocaram perdas de 4 trilhões de dólares nos mercados acionários mundiais e levaram os investidores a correr para a segurança dos títulos da Alemanha e dos EUA, revertendo brevemente a alta contínua nos rendimentos globais.

Embora as ações norte-americanas tenham se recuperado no pregão passado, o ímpeto mostrava sinais de deslizes, Os ganhos das bolsas asiáticas foram devolvidos e os futuros do S&P e do Dow Jones estavam em queda.

Entretanto, às 10:15 (horário de Brasília), o índice de todos os países do MSCI tinha ganhos de cerca de 0,2 por cento após quatro dias no vermelho, impulsionado por altas na Europa, Japão e mercados emergentes.

“As pessoas ainda estão abaladas após a feroz correção, especialmente porque ela veio após um período bastante longo. Está claro que haverá mais volatilidade à frente”, disse o estrategista-chefe do Lombard Odier Investment Managers, Salman Ahmed.