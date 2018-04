Com lucro acima do esperado, ações da Coca-Cola sobem mais de 1,6%

Nova York – A Coca-Cola registrou lucro líquido de US$ 1,37 bilhão no primeiro trimestre deste ano, ou US$ 0,31 por ação, abaixo do registrado um ano antes (US$ 0,43), porém o lucro ajustado foi de US$ 0,47, superando a estimativa do FactSet de US$ 0,46%.

Diante disso, às 9h12 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,61% no pré-mercado de Nova York.

A receita da companhia, por sua vez, totalizou de US$ 7,6 bilhões, queda de 16% em relação aos US$ 9,1 bilhões obtidos do ano passado, mas acima do consenso da FactSet de US$ 7,3 bilhões.

A Coca-Cola continua esperando crescimento de receita de 4% em 2018, ante US$ 35,4 bilhões em 2017, e crescimento de 8% a 10% no lucro por ação, de US$ 1,91 em 2017. O consenso da FactSet é de US$ 31,6 bilhões e lucro por ação de US$ 2,10. Fonte: Dow Jones Newswires.