Com indefinição sobre reforma, dólar sobe nesta quinta-feira

Por Silvana Rocha, do Estadão Conteúdo

São Paulo – O dólar avança desde a abertura da sessão desta quinta-feira, 7, com a dúvida persistente sobre a votação da reforma da Previdência neste ano e pressionado pela valorização externa da moeda americana.

Mais cedo, a subida abrupta do dólar janeiro de 2018 até R$ 3,290 fez o mercado futuro entrar em leilão.

Isso aconteceu porque a variação entre uma cotação e a taxa anterior ficou acima da oscilação máxima permitida pela Bolsa, explicou um operador de uma corretora de câmbio.

Depois disso, o dólar de janeiro voltou a ser negociado e, pouco antes do fechamento deste texto, renovou sua máxima intraday, aos R$ 3,2915 (+1,48%).

Lá fora, a demanda pela moeda norte-americana tem como pano de fundo expectativas de que líderes dos Partidos Republicano e Democrata possam votar nesta quinta-feira um projeto de lei no Congresso que manteria as agências federais dos Estados Unidos funcionando até 22 de dezembro, uma maneira de dar mais tempo para a resolução do impasse em relação ao Orçamento.

A medida tem o apoio da Casa Branca. Estão no radar também as negociações em torno de projeto conjunto de reforma tributária pela Câmara e Senado norte-americano, além do relatório de empregos (payroll), que será divulgado na sexta-feira.

Às 9h55, o dólar à vista subia 1,24%, aos R$ 3,2740. O dólar futuro de janeiro estava em alta de 1,17%, aos R$ 3,2815.