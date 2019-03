Com Ibovespa nos 100 mil pontos, rali está só começando

(Bloomberg) — O Ibovespa provavelmente subirá para 150.000 pontos até o final do próximo ano, de acordo com Bernd Berg, estrategista da Woodman Asset Management em Zug, Suíça. Ele disse que o otimismo em relação à aprovação da reforma da Previdência de Jair Bolsonaro estimulará a entrada de capitais no Brasil. A taxa de crescimento do país pode subir acima de 3% nos próximos anos, recuperando-se da pior recessão do país em 2015 e 2016, de acordo com Berg.

“O rali das ações brasileiras deve acelerar neste verão”, disse Berg. “A reforma da Previdência seria um grande impulso e um novo ímpeto para uma segunda etapa de ganhos.”

Berg previu alguns mergulhos importantes dos mercados brasileiros. Em julho de 2015, ele previu um selloff recorde na época. No final de setembro, Berg recomendou que os investidores comprassem ações do país antes do primeiro turno, apostando na vitória de Bolsonaro. O índice de referência das ações subiu 37% em termos de dólar desde então. Ainda assim, a abordagem cautelosa de Berg ao Brasil durante a maior parte do governo de Michel Temer fez com que ele perdesse parte do rali.

As ações brasileiras subiram 16% desde que Bolsonaro assumiu o cargo em 1º de janeiro. O capitão reformado do Exército, às vezes chamado de “Trump dos Trópicos”, deve se reunir com seu colega americano, Donald Trump, nesta terça-feira em Washington.