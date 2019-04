Com Guedes na CCJ, dólar vira para alta e Bolsa cai

São Paulo – Com início da audiência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, com a participação do ministro Paulo Guedes, o dólar virou para alta na tarde desta quarta feira. Por volta das 16h, a moeda americana subia 0,32%, sendo vendida em R$ 3,86. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa, operava em queda de 0,46%, marcando na casa dos 95 mil pontos.

O ministro está na CCJ para defender a PEC da Previdência. Guedes afirmou que não terá coragem de lançar o sistema de capitalização se os parlamentares aprovarem uma reforma da Previdência com potência menor que a necessária, defendendo que esse modelo foi responsável por impulsionar o crescimento econômico no Chile.

“Se os senhores preferem que filhos e gerações futuras sofram esse mesmo problema, se estiverem dispostos a seguir nesse ambiente, podem seguir. Eu não vou lançar sistema de capitalização, não sou irresponsável”, afirmou ele, em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados.

O ministro destacou ainda que o país gasta dez vezes mais com aposentadorias que com educação. “Gastamos o dinheiro com o passado e não olhamos o futuro.”