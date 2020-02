Com feriado no Brasil, coronavírus afeta ações de brasileiras no exterior

São Paulo – Com o feriado prolongado de carnaval no Brasil, a B3 está fechada, mas os recibos de ações (ADRs) de empresas brasileiras no mercado vendidos em Nova York despencam nesta segunda-feira (24).

Investidores reagem ao avanço do coronavírus, oficialmente chamado de Covid-19, na Ásia, Itália e Irã. A preocupação é que o vírus demore mais do que o previsto para ser controlado, o que aumenta as chances de haver uma forte desaceleração da atividade global.

Neste cenário, os ativos de países emergentes, como é o caso do Brasil, sofrem mais por conta da aversão ao risco.

O Dow Jones Brazil Titans, índice que reflete o desempenho dos 20 ADRs brasileiros mais negociados, abriu em queda nesta segunda-feira e caía 5,40% por volta das 15 horas.

Os ADRs da Petrobras registravam queda de 8,91%, repercutindo queda de mais de 5% no preço do petróleo. Os da Vale caíam 7,53%.

No setor de siderurgia, a Gerdau caía 3,20%. No de papel e celulose, Suzano e Klabin registravam queda de 3,30% e 2,96%, respectivamente. A Marfrig recuava 4,87%.

Entre as aéreas, a maior queda era da Gol, com recuo de 7,33% nesta tarde. Azul caía 3,76% e a fabricante de aviões Embraer, 2,70%.

Banco do Brasil registrava a maior queda entre os bancos, de 5,49%. O Santander caía 5,06%. Bradesco e Itaú recuavam 3,11% e 3,54%.

Já as ações da fintech de meios de pagamento PagSeguro no exterior caíam 6,70%.

A Bolsa brasileira só volta a abrir na quarta-feira (26), a partir das 13 horas.

Casos se alastram

Um salto nos casos de coronavírus na Itália, Coreia do Sul, Japão e Irã fizeram as bolsas da Europa registrarem as maiores quedas dos últimos quatro anos nesta segunda-feira.

A bolsa de Milão caiu mais de 5,5% hoje após um pico nos casos do vírus ter deixado seis mortos na Itália e partes do norte industrial do país praticamente em isolamento.

Na Ásia durante a noite, o KOSPI da Coreia do Sul havia caído 3,9% após o governo declarar estado de alerta elevado. O número de casos subiu para 763 e de mortes para sete.

O Irã, que anunciou as suas primeiras infecções na semana passada, disse que tinha confirmado 43 casos e oito mortes, com a maioria dos casos na cidade santa de Qom. A Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Turquia e Afeganistão impuseram restrições de viagem e imigração à República Islâmica.

(Com informações da Reuters)