Com feito da Apple, Nasdaq e S&P 500 sobem

A Apple se tornou a primeira empresa norte-americana a superar 1 trilhão de dólares em valor de mercado nesta quinta-feira, levando a uma recuperação das ações de tecnologia, que ajudaram o Nasdaq e o S&P 500 a fecharem no azul.

O índice Dow Jones caiu 0,03 por cento, a 25.326 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,49 por cento, a 2.827 pontos. O Nasdaq avançou 1,24 por cento, a 7.802 pontos.

A ação da Apple ampliou a alta após a divulgação de resultados, ganhando 2,9 por cento e empurrando seu valor de mercado para o patamar de 1 trilhão de dólares.

“É um bom sinal para o mercado e para a economia”, disse Kim Forrest, gerente-sênior de portfólio do Fort Pitt Capital. “Porque apesar de estarmos falando do impacto da gueera comercial e cambial entre EUA e China, a Apple, que fabrica a maior parte de seus produtos na China, está superando isso”.

A fabricante de smartphones ajudou o índice de tecnologia S&P a avançar 1,4 por cento, o maior salto percentual entre os 11 principais setores do S&P 500.

Facebook subiu 2,7 por cento, o Alphabet avançou 0,7 por cento, a Netflix subiu 1,8 por cento e a Amazon.com avançou 2,1 por cento.

O sentimento do mercado também foi impulsionado pelos comentário do secretário do Comércio Wilbur Ross, que disse que as tarifas que os Estados Unidos estão ameaçando impor aos produtos chineses não serão desastrosas para o país asiático.