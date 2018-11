Com eleições, Petrobras ganhou R$ 82 bi em valor de mercado

São Paulo – A Petrobras ganhou em outubro quase 82 bilhões de reais em valor de mercado. A estatal encerrou o mês com valor de mercado estimado em 380,38 bilhões de reais.

No mês passado, as ações preferenciais da companhia acumularam ganhos de 30% e as ordinárias de 25%.

Para calcular o valor de mercado de uma empresa basta multiplicar o preço da ação pelo número total de ações que compõem seu capital.

O bom desempenho dos papéis da Petrobras está relacionado ao cenário eleitoral. O Ibovespa subiu quase 10% em outubro com a expectativa da vitória de Jair Bolsonaro.

No caso da Petrobras, a vitória de Bolsonaro representa um governo menos intervencionista na política da companhia, como acontecia no governo de Dilma Rousseff.

Em relatório divulgado a clientes, a equipe de analistas da XP Investimentos afirmou que a percepção de menor intervenção tem como base afirmações do presidente eleito de que manteria repasses de preços de petróleo e câmbio mesmo que com uma frequência menor.

Bancos

Além da Petrobras, os bancos também ganharam em valor mercado em outubro. O Banco do Brasil e o Bradesco adicionaram cerca de 37 bilhões de reais e 33 bilhões de reais, respectivamente. O BB terminou o mês valendo quase 120 bilhões de reais e o Bradesco 216 bilhões de reais.

O Itaú Unibanco terminou o mês valendo 296,26 bilhões de reais, um aumento de 32 bilhões em valor de mercado.

O Santander ganhou 24,62 bilhões de reais em valor de mercado e encerrou o mês valendo 158,11 bilhões de reais.

Confira abaixo a lista das empresas que mais ganharam em valor de mercado no mês passado. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do Site EXAME.